Melissa Satta, primo compleanno con Matteo Berrettini: festeggia in jeans e body trasparente Melissa Satta ha festeggiato con un mega party i 37 anni. Era presente anche Matteo Berrettini, a conferma del flirt in corso.

A cura di Giusy Dente

Il gossip ha due nuovi protagonisti. Si tratta di Melissa Satta e Matteo Berrettini. Da alcune settimane si rincorrono voci di un possibile flirt in corso tra i due, che pare si stiano frequentando già da un po' di tempo, come dimostrano alcuni avvistamenti in coppia. I due erano insieme allo stadio di San Siro in occasione del derby della Madonnina tra Inter e Milan, ma a togliere ogni dubbio sul loro legame sempre più intimo ci ha pensato un'altra ricorrenza. Il tennista era presente al party di compleanno dell'ex velina, che ha festeggiato i 37 anni.

Melissa Satta festeggia i 37 anni

Melissa Satta ha compiuto 37 anni il giorno 7 febbraio. Per festeggiare la ricorrenza ha voluto intorno a sé le persone più care e ha portato con sé nel grande giorno anche fan e follower, che la sostengono da tempo. Con loro ha condiviso alcuni scatti del party organizzato in un locale milanese, dove erano presenti tantissimi amici dell'ex velina. Ma non solo.

La mega festa è stata resa ancora più speciale dalla presenza della nuova fiamma della festeggiata. C'era, infatti, anche Matteo Berretini nel locale, che si è divertito assieme a tutti i presenti tra musica e cocktail, accompagnando la festeggiata verso il fatidico momento dello spegnimento delle candeline.

Il look della festeggiata

Melissa Satta vanta uno stile decisamente trendy. Sa passare con disinvoltura da outfit scasual a look sexy e femminili, ma imprimendo sempre al tutto carattere e personalità. Per il mega party con cui ha celebrato i 37 anni (e forse anche il nuovo amore) ha scelto un body trasparente con dettagli cut out, abbinato a jeans di colore chiaro. Ha giocato con le sovrapposizione, aggiungendo una camicia bianca e una giacca scura, con bretelle di pelle che hanno dato al tutto un tocco rock e deciso.