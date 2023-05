Melissa Satta e Matteo Berrettini vestono uguali: look con camicie di lino al GP di Monaco Melissa Satta e Matteo Berrettini sono volati a Montecarlo per assistere al GP di Formula 1. Nuovo look coordinato per la coppia, con camicia bianca e jeans.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più. La coppia ha deciso finalmente di vivere il sentimento che li lega alla luce del sole, senza farsi scalfire dai giudizi altrui. La storia tra la showgirl e il tennista è stata oggetto di molte critiche. A lei è stata attribuita la colpa delle scarse prestazioni in campo dello sportivo, considerata una "distrazione" nella sua carriera. La 37enne ha difeso se stessa e la sua storia d'amore in um monologo a Le Iene, in cui ha chiesto rispetto, stanca di commenti negativi impregnati di sessismo. I due ora sono finalmente più sereni e si fanno vedere sempre più spesso in pubblico insieme.

Melissa Satta e Matteo Berrettini a Montecarlo

Come ogni anno, sono accorsi al GP di Monaco celebrities provenienti da ogni parte del mondo. Alla gara automobilistica c'erano Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Tom Holland, Kylie Minogue, Elisabetta Gregoraci insieme a Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco. Sono giunti a Montecarlo insieme anche Melissa Satta e Matteo Berrettiin. Per loro è stato il secondo evento di coppia in pochi giorni. I due hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, prima serata di gala a cui hanno preso parte l'uno accanto all'altra. Forse proprio per celebrare la loro unione hanno optato per un candido look coordinato. Hanno riproposto il matchy matchy anche a Montecarlo, per assistere al Gran Premio di Formula 1.

Il look di coppia Satta-Berrettini

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono fan del matchy matchy. La loro prima foto insieme sui social, dopo mesi di frequentazione, è stata con dei cappellini coordinati, durante una vacanza a Miami. Lei lo aveva raggiunto lì per dargli tutto il suo sostegno durante una gara. I due sono sempre più complici e affiatati e sembra che amino dimostrarlo anche con gli outfit. Dopo il total white di Cannes, a distanza di pochi giorni sono tornati al bianco. Al GP di Monaco hanno indossato due camici di lino identiche, abbinate per entrambi a jeans chiari e occhiali da sole scuri.