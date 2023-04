Melissa Satta con completo oversize e pancia nuda: a Le Iene difende la storia con Matteo Berrettini Melissa Satta è stata ospite de Le Iene. Per l’occasione ha scelto il total black. Nel monologo ha parlato del sessismo e degli insulti di cui è vittima per la storia con Matteo Berrettini.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta a Le Iene

Proprio ieri mattina, Melissa Satta ha condiviso sui social una rara foto in compagnia del fidanzato Matteo Berrettini. Benché la loro storia sia ormai di dominio pubblico e la stiano finalmente vivendo alla luce del sole, sui social sono poco presenti insieme. Lui predilige condividere la sua vita da sportivo, lei gli impegni di lavoro e in tv (è attualmente la conduttrice di Goal Deejay). La scelta di continuare a mantenere un profilo basso è forse dovuta anche alla situazione che si è creata, intorno a questa love story. Gli haters si sono scagliati contro la ex velina, "accusandola" di essere la responsabile delle recenti prestazioni deludenti in campo del tennista. La 37enne ha parlato per la prima volta di questi veri e propri insulti aprendosi in un monologo sul palco de Le Iene.

Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme in una IG story

Melissa Satta chiede rispetto

Nel monologo portato sul palco de Le Iene, nella puntata del 25 aprile, Melissa Satta ha parlato per la prima volta del fidanzato Matteo Berrettini. Sono la coppia dell'anno e la frequentazione risale a inizio 2023, quando ci sono state le prime paparazzate. I due fanno sul serio, ma purtroppo sui social e in rete si leggono molti commenti negativi su questa love story. E sono tutti rivolti alla ex velina.

Melissa Satta si è sentita dire di tutto. È stato detto addirittura che porta sfortuna, perché da quando c'è lei nella vita del campione lui è in crisi sul campo. Di questo sessismo, la 37enne ha parlato nel monologo, evidenziando che le stesse accuse non verrebbero mai rivolte a un uomo di successo. "La prossima volta che vi verrà voglia di scrivere un commento di odio provate a fermarvi e a riflettere sui motivi per cui provate quell’odio. Potreste iniziare a scoprire molto su voi e, forse, a diventare persone migliori": questo il suo invito.

Il look total black di Melissa Satta

Per l'occasione, Melissa Satta ha puntato sull'intramontabile total black, in perfetto "stile Iena". Ha indossato un completo oversize composto da pantaloni palazzo e blazer, quest'ultimo lasciato sbottonato sul crop top che lascia l'ombelico in vista. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté color oro, che hanno dato un tocco di glamour ed eleganza all'outfit.