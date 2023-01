Matteo Berrettini passa la notte a casa di Melissa Satta, sono loro la coppia dell’anno Il settimanale Chi ha fotografato il tennista Matteo Berrettini in compagnia della modella ed ex velina Melissa Satta. I due avrebbero trascorso la notte insieme.

A cura di Stefania Rocco

Il 2023 si apre con uno scoop del settimanale Chi: Matteo Berrettini è stato sorpreso insieme a Melissa Satta, reduce dalla separazione da Kevin Prince Boateng e dalla rottura con Mattia Rivetti. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i due avrebbero trascorso insieme la notte e farebbero coppia fissa. Matteo non è ancora comparso ufficialmente nella vita di Melissa. Non ci sono segnali pubblici di una loro frequentazione eppure, secondo Chi, avrebbero già trascorso molto tempo insieme.

La cena, il dopocena e la notte a casa di Melissa Satta

La fotografia pubblicata da Chi mostra Melissa camminare al fianco di Matteo. Sarebbe stata scattata a notte fonda (le 4.30 circa) dopo una cena da Domus a Milano e un dopocena consumato all’Armani Privè. Matteo e Melissa sarebbero quindi saliti a casa dell’ex velina dover avrebbero trascorso il resto della notte. Ma quello fotografato dai paparazzi di Chi non sarebbe il primo incontro. Berrettini e Satta si erano già visti la sera al Forum di Assago per vedere una partita di basket dell’Olimpia. Matteo, rientrato temporaneamente a Milano, avrebbe scelto di alloggiare in un hotel non troppo distante da casa di Melissa ma, secondo Chi, avrebbe trascorso nella sua camera meno notti del previsto.

Melissa Satta è tornata single dopo la rottura con Mattia Rivetti

Dopo la dolorosa separazione da Kevin Prince Boateng, Melissa aveva ritrovato il sorriso e l’amore grazie alla relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti, al quale è rimasta legata per circa due anni. Ma quando la relazione era sembrata diventare importante, tanto da spingere Melissa a parlare pubblicamente di un eventuale secondo figlio, i due si sono allontanati. Nella vita della ex velina è entrato a sorpresa il corteggiassimo Matteo che, a differenza di Melissa, non sembrerebbe avere ez fidanzate particolarmente famose. La compagna più conosciuta è la tennista Ajla Tomljanovic, 29enne che non ha mai parlato volentieri della sua vita privata. Una riservatezza condivisa da Matteo e che la bella Melissa sembra apprezzare particolarmente.