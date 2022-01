Melissa Satta dopo Boateng: “Non è stata una mia scelta, oggi voglio un figlio da Mattia” “Non l’ho vissuta bene, è stato un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio”, spiega Melissa Satta sulla separazione da Boateng. Oggi sogna una famiglia con Mattia Rivetti: “Maddox vuole che ci sposiamo”.

È passato oltre un anno dalla scelta di Kevin Prince Boateng e Melissa Satta di separarsi. Per la prima volta la modella e showgirl ne parla a Verissimo, dove Silvia Toffanin la accoglie per parlare della sua nuova vita. Dopo il matrimonio celebrato in Sardegna e la nascita del figlio Maddox che oggi ha 8 anni, la coppia non è riuscita a risolvere le ripetute crisi delle quali il gossip parlava da tempo. "Non me l’aspettavo, non è stata una mia scelta, Ho cercato di fare il possibile, ma non è andata come speravo", racconta in studio Melissa Satta.

Come ha vissuto la separazione da Boateng

"È sempre un amore che ti rimane dentro", spiega Melissa Satta ammettendo di aver sofferto parecchio per la separazione dal calciatore e papà di Maddox. "Non l'ho vissuta bene, è stato un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio", racconta. "Oggi abbiamo Maddox come obiettivo comune, anche se siamo lontani perché lui gioca a Berlino e io vivo a Milano". Oggi Boateng ha ritrovato l'amore al fianco della modella Valentina Fradegrada, nata a Bergamo, conosciuta negli States. Nonostante la loro relazione sia iniziata solo da qualche mese, hanno già optato per un tatuaggio di coppia: lei sulle dita ha tatuato la scritta “Boa”, mentre sulle sulle dita ha inciso “Vale”.

Melissa Satta sogna una famiglia con Mattia Rivetti

Oggi Melissa Satta è di nuovo felice al fianco di Mattia Rivetti, 34enne imprenditore, lontano dal mono del gossip e dello spettacolo. "Ho trovavo una persona diversissima da quello che ho avuto in passato e sono molto felice di questo, vuol dire che sto crescendo perché cerco delle cose diverse. Mi piace molto questa nuova versione di me", ha spiegato la showgirl. Per Melissa era fondamentale che il suo nuovo compagno instaurasse un buon rapporto con il piccolo Maddox: "Mi chiede sempre quando ci sposiamo. Il matrimonio non è una mia priorità, ma mi piacerebbe avere un secondo figlio e ricreare una famiglia".