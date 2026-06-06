Rose Villain è diventata mamma, è nato il primo figlio Francis Knight: “Mai stata così felice”

Rose Villain è diventata mamma per la prima volta. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la cantante ha annunciato la nascita del primo figlio, Francis Knight, avuto insieme al marito, il produttore discografico Sixpm (Andrea Ferrara). Il piccolo è nato a New York lo scorso 2 giugno alle ore 10:48 di sera.

Rose Villain è diventata mamma per la prima volta. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la cantante ha annunciato la nascita del primo figlio, Francis Knight, avuto insieme al marito, il produttore discografico Sixpm (Andrea Ferrara). Il piccolo è nato a New York lo scorso 2 giugno alle ore 10:48 di sera. "Mai stata così felice", ha scritto l'artista, condividendo con i suoi follower l'emozione per il lieto evento.

L'annuncio di Rose Villain

Al momento, la cantante non ha pubblicato alcuna foto del neonato, preferendo mantenere privato questo momento di gioia. Una scelta di riservatezza confermata anche dalle tempistiche della notizia, arrivata ufficialmente a distanza di quattro giorni dal parto.

La story pubblicata su Instagram da Rose Villain

L'annuncio della gravidanza a marzo con il brano "Tuttaluce"

La nascita del primogenito arriva a pochi mesi di distanza dall'annuncio ufficiale della dolce attesa. Lo scorso 11 marzo, Rose Villain aveva scelto proprio la musica per comunicare la gravidanza, pubblicando sui social il video del brano inedito Tuttaluce. Un pezzo intimo e interamente dedicato al figlio in arrivo, che ripercorreva attraverso le immagini del videoclip i primi mesi della gestazione, dalla scoperta del test positivo fino alla condivisione della notizia con la famiglia. Nel testo della canzone, l'artista si rivolgeva direttamente al nascituro: "Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura". Già in quell'occasione, alcuni passaggi del brano in cui faceva riferimento a un "principe" avevano spinto il pubblico a ipotizzare che si trattasse di un maschietto, indiscrezione oggi confermata dal nome scelto per il neonato.

La storia d'amore tra Rose Villain e Sixpm nata a New York

La scelta di far nascere Francis Knight a New York richiama il legame profondo che unisce la coppia alla metropoli statunitense. È proprio nella Grande Mela che Rose Villain e Sixpm si sono conosciuti nel 2015, avviando un sodalizio artistico e musicale che si è successivamente trasformato in una storia d'amore. Dopo anni di fidanzamento, i due si erano sposati nel 2022 con una cerimonia celebrata proprio nel quartiere di Brooklyn.