Melissa Satta commenta l’intervista falsa di Boateng: “Tutto fake, abbiate rispetto delle vite delle persone”

Melissa Satta interviene sui social per smentire le dichiarazioni circolate sul suo conto e attribuite al suo ex marito Kevin Prince Boateng. Nulla di quanto riportato su alcune testate, però, è risultato vero: l’ex calciatore non ha mai pronunciato quelle parole che svelassero dettagli così intimi sulla loro relazione.

Da qualche giorno sulle principali testate, non solo italiane, circolavano dichiarazioni piuttosto intime di Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan, sul rapporto con la ex moglie Melissa Satta. Commenti piuttosto espliciti, che raccontavano dettagli particolarmente intimi del loro rapporto. Parole che, però, non sono mai state pronunciate dall'attaccante, che avrebbe rilasciato un'intervista in un podcast tedesco circa un mese fa, e anche la showgirl è tornata a ribadire quanto quelle dichiarazioni fossero false, infuriandosi con chi li aveva riprese.

Le false dichiarazioni di Boateng su Melissa Satta

L'intervista di Boateng a cui alcune testate hanno fatto riferimento è quella che l'ex calciatore avrebbe rilasciato in un podcast dello youtuber e tiktoker tedesco Andreas Poke. Durante la chiacchierata sono emersi dettagli sul rapporto col fratello Jerome, non sono mancate alcune dichiarazioni su Melissa Satta, che è pur sempre la madre di suoi figlio Maddox, ma nulla di riconducibile a quanto è stato riportato, con cui si lasciavano emergere dettagli piuttosto intimi, legati alla sfera sessuale della coppia. Argomento con il quale l'ex attaccante avrebbe giustificato le sue performance calcistiche non sempre eccellenti. Nulla di vero: nessuna di queste parole è mai stata pronunciata da Boateng e a sottolinearlo è stata proprio l'ex velina, che anche su Instagram ha pubblicato una sonora smentita.

Il commento furioso di Melissa Satta

La showgirl è prontamente intervenuta sui suoi social, dove si è rivolta in maniera molto dura nei confronti di chi ha ripubblicato quello stralcio di intervista, senza premurarsi che fosse vero o meno e scatenando un vero e proprio battage tra X e TikTok, dove queste dichiarazioni sono ribalzate tra un commento, nemmeno troppo lusinghiero, e l'altro. Satta, quindi, scrive:

Numerosi siti, giornalisti e pagine Instagram stanno diffondendo questa finta intervista. Né io né Prince abbiamo mai parlato del nostro rapporto privato e soprattutto intimo, rilasciando dettagli così assurdi. Non è mai stata una dichiarazione fatta da noi! La nostra relazione è terminata da anni, ma c’è un grandissimo rispetto e soprattutto condividiamo l’amore per nostro figlio.

Lo sfogo si conclude con Satta che afferma di voler ricorrere a vie legali, qualora non si fossero eliminati i contenuti citati e si scaglia contro chi non ha avuto accortezza per il suo privato: "Abbiate rispetto delle vite delle persone, soprattutto quando ci sono minori di mezzo! Invito chiunque abbia pubblicato, ripubblicato o condiviso questa menzogna ad eliminarla in caso contrario verrete denunciati".