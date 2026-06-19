Carlo Beretta: “Con Melissa Satta mai un litigio, parliamo di futuro. Giulia De Lellis? Felice sia diventata mamma”

Carlo Beretta parla per la prima volta della sua relazione con Melissa Satta e smentisce le voci sul condizionamento da parte di sua madre: “La gente la immagina che dà i voti: non è così”. E sulla storia terminata con Giulia De Lellis: “Avevamo due personalità diverse, ma condividevamo i valori”.

Carlo Beretta parla per la prima volta della relazione con Melissa Satta. In una lunga intervista rilasciata al Corriere, l'imprenditore smentisce le voci sul condizionamento da parte di sua madre: "La gente la immagina che dà i voti: non è così". E sulla storia terminata con Giulia De Lellis: "Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto".

Le parole su Melissa Satta e l'influenza della madre

La storia tra Carlo Beretta e Melissa Satta stanno insieme da oltre due anni e hanno ufficializzato la loro relazione nella primavera del 2024. Tra i due ci sono 11 anni di differenza, avendo lui 29 anni e lei 40. Ma la cosa non è mai stata un problema. Nemmeno per sua madre Umberta Gnutti, nonostante in passato fossero circolate voci che sostenevano il contrario: "Una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito. E hanno un figlio". Parlando della sua attuale compagna, la definisce "una persona matura, siamo allineati su molte cose. In due anni di relazione non ricordo neppure un litigio. […] Di lei apprezzo i valori e il modo di essere madre". E sul futuro: "Quella sul futuro insieme è una conversazione che abbiamo iniziato in modo serio. Faccio il parallelismo col lavoro: ho imparato quello che c’era da imparare, poi a un certo punto cerchi stabilità".

Carlo Beretta e la madre Umberta Gnutti

La relazione terminata con Giulia De Lellis

L'intervista ha offerto a Beretta anche l'opportunità di tracciare un bilancio sulla sua passata relazione con Giulia De Lellis. Il legame tra i due, durato quasi quattro anni, era iniziato nell'estate del 2020 ed era terminato ufficialmente nei primi mesi del 2024. La storia l'aveva proiettato al centro delle cronache rosa, segnando per lui un netto cambio di esposizione mediatica. Nel rievocare quel periodo, l'imprenditore ha voluto sottolineare la solidità del rapporto ormai concluso: "La visibilità di Giulia mi ha esposto molto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità. Avevamo due personalità diverse, ma condividevamo i valori". E sulla recente svolta personale dell'influencer, diventata da poco genitore: "Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto".