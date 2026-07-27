La madre di Gilda Ambrosio: “Stefano De Martino mi chiama ‘suocera’, lui e mia figlia si vogliono bene”

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma ci ha pensato “mammà” Anna Annunziata, madre della stilista, a farlo al posto loro.

Per anni hanno lasciato che fossero le immagini e le indiscrezioni a raccontare il loro rapporto, senza mai definirlo pubblicamente. Ora, però, a parlare di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è una persona che li conosce da vicino entrambi. "Mammà" Anna Annunziata, madre della stilista, che raggiunta nel suo atelier a Napoli ha pensato bene di dare una spintarella ai due e ufficializzare la loro relazione al posto dei diretti interessati. "Lui mi chiama suocera e io lo chiamo genero. Sono bellissimi, fatti l'uno per l'altra".

L'intervista, rilasciata al settimanale DiPiù, arriva mentre da alcuni mesi De Martino e Ambrosio sono tornati a mostrarsi insieme con una certa frequenza, cosa che ha riacceso le voci sulla loro relazione. Nessuno dei due, però, ha mai scelto di etichettare quel legame.

“Si vogliono bene, sono molto affiatati”

Anna Annunziata racconta di avere capito circa un anno fa che tra sua figlia e Stefano De Martino ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. "Ho notato che si cercavano con molta frequenza e facevano di tutto per stare insieme", spiega. Da qui la convinzione che il loro sia "un rapporto vero e solido", costruito negli anni.

La madre della stilista racconta anche il legame che ha instaurato con il conduttore: “Scherzando mi chiama suocera e io lo chiamo genero". Un gioco nato in famiglia che, nelle sue parole, riflette l'affetto che vede tra i due. "Non fanno progetti per il futuro, ma io li vedo molto bene insieme", aggiunge, spiegando che, se dipendesse da lei, consiglierebbe alla figlia di costruire una famiglia con lui. "Poi io sono la mamma e sto al mio posto, sono cose loro”, prova quindi a defilarsi.

Una storia iniziata nel 2017 e mai davvero interrotta

Quello tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è un rapporto che dura da anni e che non ha mai seguito i contorni di una relazione tradizionale. I due si conoscono dal 2017 e, nel tempo, hanno continuato a frequentarsi anche mentre le loro vite sentimentali prendevano strade diverse.

In alcuni periodi il conduttore è tornato con l'ex moglie Belén Rodriguez, in altri è stato accostato ad altre frequentazioni, tipo quella con Caroline Tronelli. Gilda, invece, ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla sua vita privata e non è mai stata associata pubblicamente ad altre relazioni. Negli ultimi sei mesi, però, i due sono tornati a farsi vedere spesso insieme, alimentando nuovamente le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma.

Secondo la madre della stilista, il loro legame è cresciuto proprio con il passare del tempo: "Stefano e Gilda si stimano tanto e sono molto affiatati. Ho sempre pensato che lui fosse il ragazzo ideale per mia figlia".

"La fama di sciupafemmine? Non è vera"

Spazio anche a un commento sull'immagine che spesso accompagna Stefano De Martino nel privato. Anna Annunziata respinge infatti la fama di "sciupafemmine" attribuita al conduttore: "Non è vero niente. Sono le donne che gli si buttano addosso. Lui è un bel ragazzo, è normale che sia così".

Poi racconta un dettaglio della loro quotidianità familiare. Dopo il primo invito a pranzo, Stefano avrebbe iniziato a frequentare spesso la loro casa. "Viene spesso a mangiare da noi", rivela, aggiungendo che uno dei suoi piatti preferiti sono le sue polpette al limone.

Chi è Gilda Ambrosio

Classe 1992, Gilda Ambrosio è una delle imprenditrici italiane più conosciute nel mondo della moda. Dopo gli studi al Liceo Artistico di Napoli e all'Istituto Marangoni di Milano, ha lavorato anche a New York con Kanye West prima di fondare, nel 2016 insieme a Giorgia Tordini, il marchio The Attico. Nato come progetto dedicato al pret a porter di lusso, il brand è oggi tra i nomi italiani più affermati nel panorama internazionale.

La madre racconta di avere inizialmente provato a indirizzarla verso un percorso diverso, consapevole delle difficoltà del settore. È stata però la determinazione della figlia a convincerla a sostenerla economicamente nella nascita del progetto imprenditoriale che oggi, a dieci anni dal debutto, continua a crescere.

La spintarella di "mamma Ambrosio": De Martino e Gilda non hanno mai ufficializzato, lo ha fatto lei al posto loro

Stefano e Gilda ci hanno messo anni di giri di parole a non dire niente, tra mezze frasi, ammiccamenti, foto rubate e "siamo grandi amici". Poi è arrivata mamma Ambrosio a dare una spintarella e, microfono alla mano, ha fatto quello che i due protagonisti hanno sempre evitato: mettere il timbro alla relazione. Basterà questo gentile sospingimento verso la “giusta direzione” a spingere i due a uscire allo scoperto?