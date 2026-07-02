Stefano De Martino a cena con l’ex Gilda Ambrosio: beccati nel resort dei vip in Puglia

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continuano a essere inseparabili. Il conduttore campano e la stilista, co-fondatrice del brand The Attico, sono stati avvistati a cena nel blindatissimo resort di lusso Borgo Egnazia, in Puglia. Un video circolato sui social riaccende i rumors su un legame che, dopo anni di “amicizia speciale”, somiglia sempre di più a un ritorno di fiamma.

L'estate di Stefano De Martino ha una costante presenza femminile: quella della sua ex Gilda Ambrosio. Archiviate le registrazioni televisive, il conduttore di Affari Tuoi e prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo si sta godendo il meritato relax prima del debutto autunnale. L'ultima tappa delle sue vacanze lo ha portato in Puglia, nello splendore di Savelletri di Fasano, all'interno del resort di lusso Borgo Egnazia, meta prediletta di star internazionali come Madonna e di cariche istituzionali.

A tradire la presenza della coppia è stato un breve video pubblicato sui social dalla nota community Puglia_my love. Nel filmato si vede una panoramica del cortile in pietra del resort, tra bouganville fiorite e musica di sottofondo, fino a inquadrare lo showman campano seduto a un tavolino all'aperto, intento a chiacchierare e sorridere complice di fronte alla designer napoletana. A confermare indirettamente la location è stata la stessa Ambrosio, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della serata, sfoggiando un outfit total white traforato con intimo a vista.

Dal flirt del 2017 all'aut-aut: la storia di un filo mai spezzato

Quello tra i due non è un volto nuovo per le cronache rosa. I due si conoscono da molti anni e hanno vissuto una breve ma intensa storia d'amore nel 2017. Da quel momento, nonostante la fine della relazione, il loro legame non si è mai davvero interrotto. La stilista e imprenditrice è rimasta una figura chiave nella vita di De Martino, restandogli vicina anche nei momenti più complessi, come i successivi ritorni di fiamma e le definitive rotture del conduttore con l'ex moglie Belén Rodríguez. Negli anni si è sempre parlato di una "amicizia speciale", ma negli ultimi mesi il rapporto è diventato ancor più saldo. Le tappe della loro estate continuano a moltiplicarsi: prima i concerti, poi le gite fuori porta a bordo di una Ferrari da 300mila euro, i weekend al lago, le gite in barca a Ponza e ora la parentesi in Puglia.