Melissa Satta non parla del flirt con Matteo Berrettini: “Non dico nulla perché poi le cose crollano” Melissa Satta, ospite di Verissimo, viene stuzzicata da Silvia Toffanin in merito al flirt con Matteo Berrettini. Le foto dei due hanno fatto il giro dei giornali, ma la modella non si sbilancia.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo è arrivata Melissa Satta. In queste settimane le foto che la vedono insieme a Matteo Berrettini hanno fatto il giro delle testate italiane, ma la showgirl, stuzzicata dalla conduttrice non ha voluto commentare nel dettaglio questo flirt, limitandosi a ridere e tergiversare una volta toccato l'argomento.

Melissa Satta e l'amore

"Ti piace molto giocare a tennis in questo periodo, un bel dritto rovescio, match point" dice ironizzando Silvia Toffinin per chiedere alla sua ospite qualcosa di più dettagliato sul flirt che sta impazzando sulle pagine delle cronache rosa. La showgirl, quindi, prova ad eludere la domanda rispondendo in questi termini:

Sai che io sono una grande sportiva, a me piace molto lo sport, e per me lo sport è vita. Forse sono una sportiva mancata, perché proprio ho un regime di vita, ho sempre fatto sport nella vita e forse se non avessi fatto questo, magari sarei diventata…sarei andata alle olimpiadi.

La conduttrice, quindi, la incalza e sorridendo le dice: "Ma non hai risposto alla mia domanda. A che punto siamo Melissa, gli occhi brillano". La modella, quindi, entra più nel vivo della questione e si apre a Silvia Toffanin dicendo di aver trovato una sua stabilità:

No perché mi sono commossa, no ma io non mi voglio neanche più augurare niente, perché ogni volta che vengo qua e ti dico che sono felice e mi auguro che qua e là, poi le cose crollano, quindi facciamo che non mi auguro niente. Quello che viene viene, ti ripeto, ho trovato il mio equilibrio, ho trovato il mio equilibrio a casa, con Maddox il mio lavoro, con le mie amiche, le mie cose, tutto quello che arriverà in più dovrà portarmi un più e non un meno.

Il flirt con Matteo Berrettini

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati avvistati insieme in più di un'occasione. Il campione di tennis e la modella, infatti, pare che si stiano frequentando da qualche tempo e che lei abbia deciso di presentare l'atleta anche al figlio Maddox, come documentano alcune foto pubblicate sul settimanale Chi, in cui si vede la coppia intenta a scambiarsi effusioni e poi raggiungere il piccolo, con il quale Berrettini si accinge a fare amicizia.