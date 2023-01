Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme alla partita di basket, poi a cena: “Si sono baciati” Matteo Berrettini e Melissa Satta si stanno frequentando? I due sono stati paparazzati dalla tv durante la partita di basket al Forum di Assago al quale hanno partecipato insieme, poi da una talpa che li ha beccati in un locale milanese dopo la partita: “Si sono baciati”.

A cura di Gaia Martino

Fonte foto: Sky Sports

Dopo le voci sul flirt con Paola Di Benedetto, Matteo Berrettini potrebbe aver trovato una nuova fiamma: Melissa Satta, la showgirl che solo pochi giorni fa era al centro di un gossip che la vedeva molto vicina a Steven Zhang, il presidente dell'Inter. Stando ad una testimonianza documentata con una foto, diffusa da Deianira Marzano, tra il campione di tennis e la modella ci sarebbe del tenero. Dopo la partita di basket insieme, avrebbero trascorso la serata in un locale: tra loro ci sarebbe stato anche un bacio in pubblico.

Melissa Satta e Berrettini paparazzati in un locale dopo la partita di basket

Sono stati avvistati insieme al Forum di Assago durante la partita dell'Olimpia Milano per la sfida di Eurolega di basket: Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati ripresi in diverse occasioni dalle telecamere di Sky, in un video reso pubblico dal sito ufficiale della piattaforma televisiva si vede il campione di tennis mentre saluta e firma un autografo ad un giovane fan. Una talpa li ha poi avvistati in un locale milanese nella stessa sera e dopo averli fotografati, ha riportato la segnalazione a Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, che ha reso pubblica la testimonianza: "Sono stati insieme tutta la sera, si sono baciati". Nelle immagini condivise i due appaiono vicini davanti ad una tavola imbandita.

Fonte foto Instagram

La storia finita di Melissa Satta con Mattia Rivetti

Dopo il matrimonio durato oltre 10 anni con Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, Melissa Satta sembrava aver trovato di nuovo l'amore tra le braccia di Mattia Rivetti, imprenditore, ma le cose non sarebbero andate come lei desiderava. Lo scorso ottobre la showgirl ha annunciato la fine della relazione durata circa due anni: il settimanale Oggi rivelò che la crisi era già cominciata a settembre, scoppiata perché lui non si sarebbe sentito pronto a fare un passo avanti nella loro storia e andare a convivere. L'ex velina poco prima aveva ammesso di sognare un figlio dal compagno che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe stato della stessa idea.