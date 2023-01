“Tra Melissa Satta e Steven Zhang c’è qualcosa in più di un’amicizia”, l’indizio social e i rumors Tra Melissa Satta e Steven Zhang potrebbe esserci qualcosa in più di un’amicizia. La showgirl, in passato legata al rossonero Boateng, ha commentato l’ultimo post del presidente dell’Inter, oltre ad aver passato del tempo con lui a Miami lo scorso dicembre. Che sia l’inizio di un nuovo flirt?

A cura di Elisabetta Murina

Tra Melissa Satta e Steven Zhang potrebbe esserci qualcosa in più di un'amicizia. Secondo Dagospia, tra il presidente dell'Inter e la showgirl, in passato legata al rossonero Kevin Prince Boateng, sarebbe nato un legame che va oltre il semplice tifo. A far pensare che sia realmente così anche un commento apparso sui social, che ad oggi appare piuttosto sospetto. Che sia l'inizio di un nuovo flirt?

Il post che ha insinuato il dubbio

Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che tra i due ci sia un legame che va oltre un'amicizia e oltre il semplice tifo. Ad apparire sospetto, alla luce di quanto rivelato dal sito di Roberto D'Agostino, un commento che Melissa Satta ha lasciato sui social sotto il post di Zhang. Lo scatto in questione celebrava la vittoria neroazzurra della Super Coppa italiana e la showgirl ha scritto: "Complimenti". Una frase amichevole, all'apparenza formale, che però potrebbe nascondere qualcosa in più. Che i due siano amici non è un mistero: a dicembre hanno passato del tempo insieme a Miami, il tutto documentato con una serie di stories sui social. E non è un mistero nemmeno il fatto che ora Satta sia single dopo la fine della storia d'amore con l'imprenditore Mattia Rivetti. Che sia l'inizio di una nuova love story nel mondo calcistico?

Melissa Satta in passato legata a Boateng

Negli ultimi Melissa Satta ha cercato di tenere la sua vita sentimentale lontano dai gossip. Ha avuto un storia d'amore, durata due anni e recentemente giunta al capolinea, con l'imprenditore Mattia Rivetti. La showgirl non ha mai nascosto di sognare un futuro e un figlio con l'ex compagno, che però non è mai arrivato per via di alcune divergenze. Satta è stata sposata per oltre 10 anni con Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox. Secondo alcune indiscrezioni, alla base della separazione ci sarebbe stato un tradimento, che però il calciatore rossonero aveva smentito.