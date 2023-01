Melissa Satta esce con Berrettini, ma guarda ancora al passato: “Chi non vuole perderti fa di tutto” In ballo c’è una frequentazione con il tennista Matteo Berrettini, ma Melissa Satta ha una ferita ancora aperta per la recente rottura con Mattia Rivetti, l’imprenditore che dopo la separazione da Boateng le ha ridato la speranza di un amore stabile. Sulle copertine è spensierata, ma sui social sembra guardare ancora al passato.

Melissa Satta è al centro dell’ultimo gossip del momento: con il campione di tennis Matteo Berrettini sembra esserci in corso una frequentazione molto interessante. Alle spalle, però, la modella e showgirl ha una relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti che, per circa due anni, le aveva regalato la speranza di una serenità ritrovata, dopo il matrimonio finito con Boateng.

La strana frecciatina social di Melissa Satta

Da parte loro la coppia non ha mai parlato apertamente dei motivi dell’addio, ma stando al gossip la crisi sarebbe sopraggiunta dopo l’estate 2022, quando Melissa Satta avrebbe chiesto al compagno di andare a vivere stabilmente sotto allo stesso tetto. L’annuncio ufficiale della rottura è arrivato ad ottobre. Sembra, insomma, che i due non siano riusciti a trovare un equilibrio, nonostante presto Melissa Satta avrebbe deciso di voltare pagina e ritrovare da sola la propria serenità.

Sarà davvero un capitolo chiuso? Nelle ultime ore, la modella ha pubblicato via social un messaggio che contiene parole piuttosto sibilline: “Chi ti vuole ti cerca, chi ti ma ti trova, che non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse”, recita il post condiviso nelle sue stories. Sarà una frecciatina all’ex Rivetti?

La passione con Matteo Berrettini

Nel frattempo la modella si è lasciata paparazzare in compagnia di una nuova fiamma e non è una qualunque. Si tratta dell’ambito tennista Matteo Berrettini che è stato avvistato dal settimanale Chi mentre si preparava a trascorrere la notte a casa di Melissa, a Milano. Dopo aver assistito insieme ad una partita di basket al Forum di Assago, Berrettini e Satta hanno trascorso una piacevole serata in città. Stando alle ricostruzioni del settimanale, lo sportivo avrebbe alloggiato da venerdì a domenica in un hotel, strategicamente vicino all’appartamento della sua nuova fiamma.