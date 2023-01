Le foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini: “Fuori a cena e poi a casa di lei” Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondo più. Sono i protagonisti del servizio centrale del settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Sono andati a cena al Domus, hanno fatto tappa all’Armani Privè e infine sono rientrati a casa di Melissa Satta per passare la notte insieme”.

A cura di Redazione Spettacolo

Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondo più. Dopo essere stati paparazzati al Forum di Assago tornano sulle riviste di gossip, e in particolare sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, ripresi in uno dei loro primi appuntamenti.

Lo scorso venerdì sera sono andati insieme a vedere la partita di basket dell’Olimpia al Forum di Assago. E non sono passati inosservati, tant’è che le telecamere di Sky si sono soffermate per tempo sulle loro postazioni, incalzando sulla loro intimità durante la partita. La sera dopo invece sono andati a cena al Domus, hanno fatto tappa all’Armani Privè e infine sono rientrati a casa di Melissa Satta per passare la notte insieme. Berrettini ha alloggiato in un hotel, da venerdì a domenica, preso strategicamente vicino l’abitazione della sua nuova fiamma.

Melissa Satta ha annunciato lo scorso ottobre la fine della relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti mentre Berrettini si è lasciato la scorsa primavera con la tennista Alla Tomljanovic. Di lui si è parlato solo in maniera fugace qualche mese dopo per un flirt molto chiacchierato con Paola Di Benedetto, mai confermato da nessuno dei due.

La showgirl è sempre stata centrale sulle riviste di gossip per il matrimonio con Kevin Price Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox. Dopo la separazione, aveva iniziato una nuova storia con Mattia Rivetti e poco fa si era vociferata una simpatia particolare con il presidente dell’Inter, Zhang. Queste foto con Matteo Berrettini spazzano via qualsiasi possibilità che il pettegolezzo fosse vero perché tra i due sembra esserci un legame e chissà se riterranno di volerlo, o doverlo, ufficializzare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove spesso la Satta si è trovata a suo agio nel raccontarsi.