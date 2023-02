Melissa Satta bacia Matteo Berrettini, poi gli presenta il figlio Maddox: le foto del weekend insieme

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono più uniti che mai. Il settimanale Chi, li ha paparazzati insieme, tra effusioni e sorrisi, specchio del momento felice che stanno vivendo. La modella e showgirl sembra essere talmente sicura del sentimento che prova per il campione di tennis, da presentargli suo figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng.

Matteo Berrettini e il piccolo Maddox, figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, si sono già incontrati. Il settimanale Chi, ha pubblicato le foto del bambino – che oggi ha 8 anni – al Crazy Pizza di Flavio Briatore con la madre e il campione di tennis. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge:

Il fatto che la coppia abbia deciso di fare questo passo segna un'ulteriore accelerazione nella storia d'amore. Nessun flirt passeggero, al contrario. Melissa e Matteo stanno costruendo le basi di un rapporto che vuole durare. La Satta non è tipa da avventure e nemmeno il tennista, nonostante i suoi 26 anni: entrambi hanno alle spalle amori profondi, quando iniziano un rapporto non lo fanno con leggerezza.

Melissa Satta si è lasciata alle spalle il matrimonio finito con Kevin Prince Boateng. Poi, ha avuto una relazione con Mattia Rivetti. La showgirl e l'imprenditore si sono detti addio lo scorso ottobre. E ora la ritroviamo felicemente fidanzata con Matteo Berrettini. Quest'ultimo ha chiuso da qualche mese la relazione con la tennista Ajla Tomljanović.

Come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno trascorso un weekend decisamente romantico:

È sabato sera quando il tennista parte dal suo hotel con il fratello Jacopo, di due anni più giovane, e alcuni amici su un van scuro, passano a prendere Melissa e vanno tutti insieme a cenare in zona Navigli. Prima di mezzanotte lasciano i Navigli e vanno a bere qualcosa, ma non si trattengono molto, poco dopo i due vanno a casa di lei da dove non escono più fino all'ora di pranzo. La domenica si dirigono insieme a pranzo nel locale Crazy Pizza di Flavio Briatore. Lì, ad attenderli, ci sono una coppia di amici e il figlio di lei, Maddox. Il pranzo scorre all'insegna dell'allegria, Melissa e Matteo non nascondono la loro complicità, senza esagerare però, vista la presenza del bambino.