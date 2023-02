Melissa Satta e Matteo Berrettini a San Siro, beccati di nuovo insieme dalle telecamere dello stadio Dopo l’Eurolega di basket al Forum di Assago, la coppia continua a farsi sorprendere dalle telecamere. Questa volta siamo a San Siro, dove la regia di Dazn probabilmente consapevole li cerca tra le tribune del derby Inter-Milan, poi finalmente li trova, mentre si scambiano teneri sorrisi.

A cura di Giulia Turco

(Fonte: DAZN)

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno in comune la passione per lo sport, da seguire in tribuna e da giocare sul campo. Ecco perché potrebbero essere la coppia d’oro dell’anno, tanto ben assortiti che neanche loro si nascondono più. L’ex Velina è da sempre molto riservata sulla sua vita privata, se si pensa anche solo alla relazione passata con Matteo Rivetti, iniziata e finita senza grandi clamori. Ora però sembra improvvisamente cambiata, ha una nuova luce che le illumina gli occhi. Sarà merito del campione?

Nuovi avvistamenti allo stadio San Siro

Dopo l’Eurolega di basket tra l’Olimpia Milano e il Lyon-Villeurbanne al Forum di Assago, la coppia continua a farsi sorprendere dalle telecamere ad un altro evento sportivo. Questa volta siamo a San Siro, dove la regia di Dazn probabilmente consapevole li cerca tra le tribune del derby Inter-Milan, poi finalmente li trova, complici e innamorati, mentre si scambiano teneri sorrisi. Dal calcio al basket passando, ovviamente, per il tennis. Di recente la modella si è messa d’impegno e ha deciso di prendere lezioni private insieme al piccolo Maddox, per imparare il dritto dai migliori: ad allenarla infatti c’è l’ex coach dell’ex fidanzata di Marco Berrettini. Un modo per mettersi al passo, per avere il più possibile cose in comune con il giocatore.

(Fonte: DAZN)

Com’è nato il flirt tra Satta e Berrettini

La prima volta sono stati sorpresi lo scorso 20 febbraio dalle telecamere di Sky. In quelle settimane il gossip aveva già acceso i suoi riflettori sulla coppia, perché sui social si stavano sollevando le prime voci. Come si siano conosciuti, o meglio, chi li abbia presentati, non è ancora chiaro, ma quel che è certo è che erano destinati ad incontrarsi, prima o poi. L’impressione è che sarà solo questione di tempo poi, come in ogni momento importante della sua vita sentimentale, l’ex Velina comparirà nel salotto di Silvia Toffanin a vuotare il sacco. Chissà, magari in compagnia del bel tennista, amatissimo dal mondo della tv.