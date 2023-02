Melissa Satta passione tennis, sul campo con l’allenatore della ex fidanzata di Berrettini L’ultimo capitolo della love story aggiunge un tassello importante. Melissa Satta è stata immortalata da un nuovo servizio di Chi mentre si dirige verso un prestigioso tennis club insieme a due coach d’eccezione, Alessandro Bega e Marco Giulisano. Non a caso, due atleti molto cari a Matteo Berrettini.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Melissa Satta si sia fatta travolgere dalla passione per il tennis, da quando frequenta Matteo Berrettini. Sportiva lo è sempre stata, d'altronde, ma vederla con la racchetta in mano pronta ad un allenamento in campo fa subito pensare che sia il cuore e comandarla. Da qualche tempo, infatti, la modella e il campione di tennis avrebbero una storia. Ad appurarlo è stato il settimanale Chi, che li ha sorpresi complici dopo una serata in compagnia a Milano.

(Melissa Satta, foto Chi)

Melissa Satta coinvolge il figlio Maddox negli allenamenti di tennis

L'ultimo capitolo della love story aggiunge un tassello importante. È quello del coinvolgimento di amici e famiglia nella vita di coppia. Melissa Satta è stata infatti immortalata da un nuovo servizio di Chi mentre, a Milano, si dirige verso un prestigioso tennis club insieme a due coach d'eccezione. Si tratta di Alessandro Bega e Marco Giulisano. Non a caso, "due atleti molto cari a Matteo perché uno (Giulisano) è l'assistente del suo allenatore, l'altro perché è l'allenatore della sua ex, Ajla Tomljanović", si legge sul settimanale. Con loro ci sono anche Maddox, il figlio che la modella ha avuto da Boateng, e l'amica Valentina Marotta con la figlia. Ormai sembra in tutto e per tutto un affare di famiglia.

(Alessandro Bega, Marco Giuliano e Melissa Satta con Maddox, foto Chi)

Cosa sta succedendo tra Matteo Berrettini e Melissa Satta

Il flirt regge la prova dei paparazzi. Per il momento sembra che i due non abbiano intenzione di sbandierare il loro sentimento, ma nemmeno di nasconderlo. Sono stati visti insieme al Forum di Assago durante una partita di basket, lasciandosi immortalare dalle riprese di Sky. Berrettini non ha lasciato troppo margine alle supposizioni e, senza farsi troppi scrupoli, ha prenotato una camera di hotel dove trascorrere il fine settimana, propio vicino a casa di Melissa. Insomma, il sentimento sembra essere travolgente e soprattutto maturo. Entrambi hanno infatti alle spalle relazioni importanti. Per il tennista c'è stato l'amore con la collega Ajla Tomljanović, mentre l'ex velina ha superato un divorzio da Boateng e una delusione incassata da Mattia Rivetti.