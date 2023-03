Berrettini eliminato dall’ATP di Miami 2023, la crisi continua: McDonald vince in due set Matteo Berrettini eliminato da Mackenzie McDonald dall’ATP di Miami con un doppio 7-6 dopo 2 ore e 18 minuti di gara.

A cura di Vito Lamorte

Matteo Berrettini è fuori dall'ATP Miami 2023. L'azzurro è stato eliminato da Mackenzie McDonald con un doppio 7-6 dopo 2 ore e 18 minuti di gara: è arrivata la sconfitta al primo turno dopo quella in Australia e quella di Indian Wells.

Il tennista americano è stato più continuo e ha annullato complessivamente tre set point nel match e nel tie-break del secondo set è riuscito a portare a casa il pass per il turno successivo. Segnali importanti per Berrettini, che ha mostrato una prestazione migliore delle ultime settimane ma è evidente che c'è ancora da lavorare a livello atletico.

Il match è iniziato in salita per il tennista azzurro, che ha perso il primo set al tie break dopo un'ora e quattro minuti di gioco. Molti rimpianti per Berrettini che era avanti di un mini break, ma dal 4-2 ha subito la rimonta e dopo aver avuto una chance per vincere il set ha ceduto il passo McDonald, che ha chiuso 10-8.

Nel secondo set Berrettini ha rischiato subito dopo due errori suoi e con una gran difesa di McDonald, ma in generale i due non hanno rischiato molto fino alle fasi conclusive: l’azzurro ha trovato soluzioni davvero interessanti a rete e in contenimento, sfruttando poi un errore avversario per procurarsi due set point; ma lo statunitense è riuscito ad avere la meglio e dopo due ore e 16 minuti riesce a portarsi a casa il pass.

Nonostante Matteo Berrettini abbia chiuso il doppio appuntamento nei tornei statunitensi con due sconfitte, oggi il tennista romano ha espresso la migliore prestazione delle ultime settimane ma è evidente il ritardo di forma che non gli permette di esprimersi ai suoi livelli. La testa sta tornando ma mancano le gambe, però qualche segnale positivo inizia a vedersi rispetto alle ultime uscite.

La presenza di Melissa Satta nel box di Matteo Berrettini non ha portato fortuna.