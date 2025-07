Zverev esce allo scoperto e manda un messaggio a Sinner e Alcaraz: “Vorrei rovinargli la festa”

Alexander Zverev si dice pronto a rimettersi in gioco e lancia la sfida a distanza a Sinner e Alcaraz: “Non credo di essere così lontano come alcuni potrebbero pensare, spero solo di rovinargli un po’ la festa”.

Alexander Zverev è il numero tre al mondo alle spalle di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due finalisti di Wimbledon sono inevitabilmente il presente e il futuro del tennis mondiale e promettono altri straordinarie battaglie nel corso di questi anni. Il tedesco è stato invece eliminato al primo turno nel torneo inglese deludendo ancora. In sala stampa ha poi confessato di attraversare un periodo della propria vita non positivo e questo stato d'animo inevitabilmente si riflette anche in campo.

Proprio per questo ha deciso di affidarsi alle mani dei Nadal. Toni, zio di Rafa, sarà ben presto il suo nuovo allenatore con l'ex campione maiorchino che invece sarà mentore aggiuntivo. Insomma, un modo per voltare pagina e rilanciarsi nel tennis specie dopo aver visto battersi a Wimbledon in finale i due avversari che lo precedono in testa alla classifica. In un'intervista rilasciata a ‘tennis365.com' è stato lo stesso Zverev a parlare dell'altoatesino e dello spagnolo mandando loro una sorta di messaggio: "Vorrei rovinargli la festa".

Zverev in campo contro Alcaraz.

Ma cos'ha detto di preciso Zverev? Il tedesco era presente a un evento Adidas a Londra e anche se la condizione fisica e mentale di Zverev negli ultimi mesi non lascia intendere che sia pronto a spodestare Sinner o Alcaraz nel prossimo futuro, ha dichiarato di credere lo stesso di poter tornare presto a lottare per i grandi traguardi. "Forse non è stato il mio anno migliore, ma non credo di essere così lontano come alcuni potrebbero pensare" ha sottolineato Zverev facendo chiarezza sul suo momento attuale.

Zverev dopo la finale persa contro Sinner agli Open d’Australia.

Le parole di Zverev su Sinner e Alcaraz

"Al momento, Carlos è il tipo di ragazzo stella – ha specificato -. Porta una grande energia in campo e, insieme a Jannik, sono i giocatori da battere. Spero solo di rovinargli un po' la festa e penso di poterci riuscire". Un messaggio chiaro, ma anche detto con un pizzico di ironia, che però tende a far capire all'italiano e allo spagnolo che c'è anche lui. "Carlos è un ragazzo fantastico – conclude – è divertente stare con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare le polemiche, sarà amato tantissimo dagli appassionati di tennis".