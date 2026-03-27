Tennis
video suggerito
video suggerito

I campioni di padel rispondono a Sinner e Alcaraz: “Non hanno alcuna possibilità contro di noi”

Alcaraz sicuro di vincere a padel in coppia con Sinner contro i dominatori del circuito Coello e Tapia. Jannik ci scherza su (“Io scio per entrambi”), mentre i padelisti rispondono a tono alla provocazione del tennista spagnolo.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Carlos Alcaraz ha lanciato il guanto di sfida e questo prontamente è stato raccolto. Il tennista numero uno al mondo ha provato a coinvolgere Jannik Sinner in un curioso confronto di doppio nel padel, contro due campioni del calibro di Arturo Coello e Agustin Tapia. La coppia numero 1 del ranking FIP (Federazione Internazionale Padel), ha subito risposto in modo diretto ai propositi di battaglia sportiva del murciano.

Alcaraz sfida i padelisti di professione e coinvolge Sinner

Quest'ultimo dopo l'eliminazione contro Korda a Miami era rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel dal vivo. È stato proprio lui l'ospite d'onore di un evento internazionale, a dimostrazione di un grande interesse nei confronti di questa disciplina sportiva che sta spopolando. Stuzzicato su un suo coinvolgimento nel padel, Alcaraz con fare spavaldo ha annunciato: "Io e Jannik Sinner contro Arturo Coello e Agustín Tapia? Vinceremmo noi, senza alcun dubbio!".

La reazione di Jannik Sinner, e le battute sul collega

La battuta è stata prontamente riportata a Jannik Sinner che con il sorriso ha rimesso ogni responsabilità nelle mani del suo principale rivale: "Se lo dice lui… allora dovrà correre e giocare per tutti e due! Perché io a padel non sono per niente un granché. Ma sappiamo tutti di cosa è capace Carlos in ogni sport. Gioca bene a golf, bene a padel, ovviamente è un tennista incredibile… e sì, io scio per entrambi!".

Leggi anche
"Sono la loro prostituta": Zizou Bergs sintetizza il suo ruolo di sparring partner di Sinner e Alcaraz

La risposta di Tapia e Coello

Come hanno reagito le due stelle del padel internazionale alle battute di Alcaraz e Sinner? L'argentino Tapia si è mostrato cauto, pur riconoscendo lo status di favoriti dei padelisti di professione: "Penso che dovremmo vincere… ma non credo sarà facile". Molto più diretto lo spagnolo classe 2002 Coello che non ha molti dubbi sul risultato di un ipotetico incrocio con i tennisti: "Non hanno alcuna possibilità nel padel. Che dicano pure quello che vogliono! E nemmeno noi abbiamo alcuna possibilità nel tennis". E chissà che in futuro a livello promozionale non sia organizzato un confronto, prima su un campo da padel e poi su quello da tennis.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
italia
Gli errori che l'Italia e Gattuso non dovranno ripetere per evitare una figuraccia in Bosnia
L'Italia esulta per la Bosnia, il video imbarazzante. Adani: “Avevate detto di non farli vedere”
Avvisate i giocatori dell'Italia che esultano guardando la Bosnia che portano 4 stelle sul petto
Maurizio De Santis
I giornalisti Rai non volevano che il video degli azzurri esultanti per la Bosnia andasse in onda
Bosnia-Italia, chi sono i nostri avversari nella finale dei playoff Mondiali 2026: non solo Dzeko
Italia attesa in Bosnia dall'inferno di Zenica, lo stadio preferito a Sarajevo anche se più piccolo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views