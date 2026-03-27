I campioni di padel rispondono a Sinner e Alcaraz: “Non hanno alcuna possibilità contro di noi”

Carlos Alcaraz ha lanciato il guanto di sfida e questo prontamente è stato raccolto. Il tennista numero uno al mondo ha provato a coinvolgere Jannik Sinner in un curioso confronto di doppio nel padel, contro due campioni del calibro di Arturo Coello e Agustin Tapia. La coppia numero 1 del ranking FIP (Federazione Internazionale Padel), ha subito risposto in modo diretto ai propositi di battaglia sportiva del murciano.

Alcaraz sfida i padelisti di professione e coinvolge Sinner

Quest'ultimo dopo l'eliminazione contro Korda a Miami era rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel dal vivo. È stato proprio lui l'ospite d'onore di un evento internazionale, a dimostrazione di un grande interesse nei confronti di questa disciplina sportiva che sta spopolando. Stuzzicato su un suo coinvolgimento nel padel, Alcaraz con fare spavaldo ha annunciato: "Io e Jannik Sinner contro Arturo Coello e Agustín Tapia? Vinceremmo noi, senza alcun dubbio!".

La reazione di Jannik Sinner, e le battute sul collega

La battuta è stata prontamente riportata a Jannik Sinner che con il sorriso ha rimesso ogni responsabilità nelle mani del suo principale rivale: "Se lo dice lui… allora dovrà correre e giocare per tutti e due! Perché io a padel non sono per niente un granché. Ma sappiamo tutti di cosa è capace Carlos in ogni sport. Gioca bene a golf, bene a padel, ovviamente è un tennista incredibile… e sì, io scio per entrambi!".

La risposta di Tapia e Coello

Come hanno reagito le due stelle del padel internazionale alle battute di Alcaraz e Sinner? L'argentino Tapia si è mostrato cauto, pur riconoscendo lo status di favoriti dei padelisti di professione: "Penso che dovremmo vincere… ma non credo sarà facile". Molto più diretto lo spagnolo classe 2002 Coello che non ha molti dubbi sul risultato di un ipotetico incrocio con i tennisti: "Non hanno alcuna possibilità nel padel. Che dicano pure quello che vogliono! E nemmeno noi abbiamo alcuna possibilità nel tennis". E chissà che in futuro a livello promozionale non sia organizzato un confronto, prima su un campo da padel e poi su quello da tennis.