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Monte-Carlo Masters di tennis

Carlos Alcaraz a Monte Carlo spiega cosa ruberebbe a Sinner: “Il modo in cui colpisce è unico”

A Monte Carlo Alcaraz ha parlato di Jannik Sinner gli ha fatto i complimenti per avere migliorato alcuni colpi e ha spiegato cosa gli ruberebbe: “Vorrei essere aggressivo come lui”.
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A cura di Alessio Morra
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A Monte Carlo sembra tutto apparecchiato per una finale tra Sinner e Alcaraz. Certo, entrambi devono vincere la rispettiva semifinale, ma sia Jannik che Carlos sono favoriti contro Zverev e Vacherot. Sarebbe la prima sfida dopo quelle delle ATP Finals di Torino e la prima nel Principato. Nelle rispettive conferenze stampa all'uno e all'altro parlando del rispettivo rivale. E stavolta candidamente Alcaraz ha detto cosa ruberebbe a Sinner, che è migliorato in modo considerevole al servizio.

"Non so se ha visto i miei video, ma è migliorato Jannik"

Il tema della discussione è stato innescato dalle palle corte, sfida nella sfida durante Alcaraz-Bublik (terminata 6-3 6-0). Carlos un professore nella materia ha parlato anche di Sinner che a suo dire ha fatto uno step enorme anche nel drop shot: "Sto vedendo Jannik fare sempre delle palle corte più belle, è davvero bravo. Le sta facendo davvero bene. Non so se ha visto i miei video. In generale sono contento che stia facendo cose diverse, perché questo mi spinge a migliorarmi a fare cose diverse".

Cosa prenderebbe Alcaraz da Sinner

Dopo di che è stato chiesto all'attuale numero 1 della classifica ATP cosa vorrebbe avere di Sinner. Alcaraz non si è fatto remore nel rispondere: "Vorrei essere aggressivo in campo esattamente come lui. Di Jannik prenderei la transizione difesa-attacco, il modo in cui si avvicina alla palla, è qualcosa di incredibile. Incredibile anche il suo atteggiamento aggressivo. Sembra colpisca la palla sempre nel punto dolce della racchetta, questa è una cosa a cui faccio caso spesso. E poi c'è il servizio, Jannik lo ha migliorato tantissimo negli ultimi mesi, così come il suo diritto".

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