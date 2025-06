video suggerito

Da Elodie a Melissa Satta, tutte con il bikini zig zag: la tendenza a colori dell’estate 2025 Il costume must have dell’estate 2025 è quello con fantasia colorata a zig zag. Da Elodie e Melissa Satta, le star ne vanno matte e sui social spuntano gli scatti con il bikini di tendenza. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate dei Vip è ormai iniziata e già da tempo star e celebrities nostrane condividono sui social scatti delle loro vacanze o dei week end al mare. Spulciando sui profili social tra le foto in bikini e quelle con outfit estivi è possibile individuare alcune tendenze di stagione e capire quali sono i costumi su cui puntare. Tra i tanti personaggi che hanno pubblicato scatti in costume c'è Melissa Satta che sui social ha mostrato il look estivo con uno dei bikini must di quest'anno, quello a triangolo con fantasia multicolor a zig zag. Anche Elodie durante il suo week end in yacht a Capri ha scelto un modello simile.

Già Chiara Ferragni aveva dato il via all'estate decretando il ritorno dei bikini micro con top a triangolo, mentre con i suoi summer look Alessia Marcuzzi aveva lanciato il trend dei due pezzi gioiello. I costumi con piercing, anelli e altri dettagli metallici sono senza dubbio i più originali per l'estate, perfetti per chi anche al mare amare brillare e osare con modelli originali. Tra i pezzi must have di stagione ci sono poi i costumi grafici con profili e decori in colorblock che creano particolari effetti trompe l'oleil e quelli super sgambati, come il due pezzi di Elisabetta Canalis.

Ora spuntano anche i bikini zig zag di Elodie e Melissa Satta. Entrambe hanno scelto dei modelli swim di Missoni, con top a triangolo e slip dai laccetti laterali. I costumi sono decorati con le iconiche fantasie rigate e geometriche a colori di Missoni. Le stampe a righe o a la mariniere, con stripes in bianco e blu, sono sempre di moda in estate, il nuovo trend però prevede l'utilizzo di fantasie più grafiche rispetto alle classiche righe. Dunque i disegni rigati diventano più sfumati grazie a stampe tie dye o a print che sembrano fatti con pennellate irregolari di colore, in altri casi le righe vengono realizzate con micro fantasie che da lontano sembrano stripes.

Melissa Satta con bikini Missoni

Il comune denominatore per tutte queste fantasie multistripes è senza dubbio il colore, il nero e i colori scuri sono banditi, su questi costumi spuntano colori vitaminici e nuance pastello, tonalità a contrasto che creano particolari accostamenti inaspettati. Proprio come sui bikini zig zag di Elodie e Melissa Satta, sul cui tessuto dal fondo neutro si stagliano le tonalità luminose che compongono i caleidoscopici disegni geometrici.