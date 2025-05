video suggerito

Alessia Marcuzzi in bikini lancia il trend dell'estate: il costume da avere è coi dettagli gioiello La proposta per l'estate 2025 di Alessia Marcuzzi è la più preziosa: il bikini da mettere in valigia è quello coi dettagli gioiello.

A cura di Giusy Dente

Chi vincerà la gara di stile dell'estate aggiudicandosi il costume più trendy della stagione? Siamo a maggio e per qualcuno è già tempo di vacanze dunque è già possibile farsi un'idea delle tendenze che vedremo sulle spiagge da qui alle prossime settimane. È partita in vacanza anche Alessia Marcuzzi, che in valigia ha messo un bikini tutto da copiare per fare bella figura ai party al tramonto e agli aperitivi in riva al mare.

Il bikini prezioso di Alessia Marcuzzi

Le celebrities hanno anticipato l'estate e sono già in bikini. Valentina Ferragni, Melissa Satta, Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti, Costanza Caracciolo: tutte sono partite per le vacanze di primavera, rigorosamente al caldo, mettendo in valigia i loro costumi preferiti. Anche Michelle Hunziker ha ripescato il due pezzi, optando per un modello sgargiante color limone che ha dato ufficialmente avvio alla stagione della tintarella. Intero, total black, a fantasia, spezzato, trikini, coi cut out, l'intramontabile animalier: insomma, in fatto di costumi c'è l'imbarazzo della scelta. La proposta per l'estate 2025 di Alessia Marcuzzi, però, è senza dubbio la più preziosa.

La conduttrice, infatti, sui social ha fatto vedere a fan e follower il bikini del momento. È un modello firmato Reina Olga e ha optato per un look spezzato, dunque con reggiseno e slip non coordinati.La parte superiore è monocolor in rosso, mentre la parte inferiore è un tanga sgambatissimo maculato con dettagli gioiello color oro al posto dei tradizionali laccetti. Le applicazioni sono placcate in oro, realizzate a mano a Venezia in metallo privo di nichel e resistente a cloro e sale. L'effetto luxury è il tocco perfetto per spiccare e dare un tocco stiloso in più all'outfit balneare, rendendolo trendy anche per le occasioni come i beach party, i concerti sulla spiaggia, le feste a bordo piscina, gli aperitivi vista mare.