video suggerito

Michelle Hunziker, Primo Maggio in bikini: anticipa l’estate col due pezzi color limone Michelle Hunziker ha dato ufficialmente il via alla stagione della tintarella. Ha approfittato del Primo Maggio per concedersi una giornata di relax e lo ha fatto indossando il primo costume dell’anno. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il weekend del Primo Maggio si chiude il lunghissimo ponte di primavera e sono moltissimi coloro che nelle prossime ore saranno alle prese con il rientro dalle recenti vacanze. Chi è rimasto in città, però, approfitta della giornata di ferie per darsi a qualche attività ricreativa (meglio se all’aperto), da qualche ora in spiaggia ai picnic all’aria aperta, fino ad arrivare alle semplici passeggiate al parco. Michelle Hunziker sembra non aver resistito al richiamo del mare e fin dalle prime ore del mattino è andata alla ricerca del costume perfetto per questa giornata soleggiata: ecco il risultato.

Come trascorre il Primo Maggio Michelle Hunziker

Tra qualche giorno la vedremo sul palco dell’Eurovision 2025 nei panni di conduttrice ma nel frattempo Michelle Hunziker si gode il meritato relax, soprattutto in una giornata come il Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori. Complici le temperature in pieno stile estivo che si registreranno per tutto il weekend, la presentatrice ha deciso di dedicarsi tintarella. Per lei, però, niente mare, ha preferito la splendida cornice del Lago di Como, dunque non troppo distante da Milano. Per dare il via alla giornata, dunque, è andata alla ricerca del bikini perfetto: al motto di “Scelta del costumino da Primo Maggio”, ha mostrato la teca in cui tiene conservati i suoi due pezzi, divisi per categoria e colore.

Michelle Hunziker sceglie il bikini

Il primo bikini dell'anno di Michelle Hunziker

Su cosa ha puntato alla fine? Michelle ha deciso di brillare con un vitaminico giallo, per la precisione con un bikini micro con reggiseno a fascia e tanga coi laccetti, entrambi arricchiti da decori con perline a contrasto. Naturalmente non è mancata la “prova costume social”: la conduttrice si è scattata un selfie a figura intera poco prima di uscire di casa, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Manicure e pedicure coordinata in rosso fuoco, capelli legati e niente trucco: Michelle è assolutamente pronta per dare il via a una nuova stagione balneare.

Michelle Hunziker in bikini