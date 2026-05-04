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L’estate in anticipo di Michelle Hunziker: costume total white per il primo bagno in Romagna del 2026

L’estate 2026 di Michelle Hunziker è già cominciata. Lo scorso weekend è stata in Riviera Romagnola e ne ha approfittato per fare il primo bagno dell’anno con un look balneare super glamour: ecco cosa ha indossato.
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A cura di Valeria Paglionico
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Michelle Hunziker è più impegnata che mai sul fronte lavorativo ma non per questo rinuncia ai momenti di svago. Dopo che la scorsa settimana ha debuttato in tv con l'edizione primaverile di Battiti Live, ora ha dato ufficialmente il via alla sua estate, in che modo? Ha approfittato del weekend per organizzare una vacanza in Riviera Romagnola, luogo a cui da sempre è molto legata, tanto da visitarlo in più occasioni durante la bella stagione. Naturalmente non ha rinunciato al glamour e si è lasciata immortalare in costume mentre faceva il primo bagno dell'anno.

Il primo look balneare di Michelle Hunziker

Al motto di "Primo weekend nella mia amata Romagna", Michelle Hunziker ha dato ufficialmente il via alla sua estate "in anticipo". È tornata in Riviera Romagnola e ha approfittato del weekend caldo e soleggiato per fare il primo bagno di stagione, sfoggiando un look vacanziero che di sicuro farà tendenza. Per l'occasione ha detto no ai due pezzi e ha seguito il trend dei costumi interi, scegliendo un modello dalla linea classica in total white. Spalline doppie, scollatura generosa e silhouette sgambatissima con slip a effetto brasiliana: la conduttrice è riuscita a mettere in risalto la sua incredibile forma fisica con eleganza e semplicità. In quanti di fronte queste foto di Michelle in versione balneare direbbero che il prossimo anno compirà 50 anni?

Michelle Hunziker col costume total white
Michelle Hunziker col costume total white

Il trend dei costumi bianchi per l'estate 2026

L'estate 2026 si avvicina ed è arrivato il momento di informarsi su quelli che saranno i trend più gettonati di stagione. Come dimostrato da Michelle Hunziker in Romagna, quest'anno ci sarà il gran ritorno dei costumi total white, perfetti per mettere in risalto l'abbronzatura con estrema semplicità. Il bianco, che da sempre è il colore associato alla luminosità estiva, è stato eletto nuance del 2026 da Pantone e non sorprende che dominerà le mode della prossima stagione. Per essere chic e glamour al mare, però, sarebbe bene puntare sull'effetto monocromatico, evitando i mix variopinti e le stampe esotiche. Insomma, l'estate 2026 a quanto pare sarà all'insegna dello stile minimal, una vera e propria certezza per essere chic anche in spiaggia.

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