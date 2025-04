Da Aurora Ramazzotti a Melissa Satta, tutte in bikini: le vacanze di primavera delle celebrities

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Vacanze in anticipo per le celebrities più amate dagli italiani, che hanno approfittato dell'inizio della primavera per tirare fuori dall'armadio i bikini e partire. Che si tratti di una vacanza di coppia o vacanze con la famiglia, tutte hanno scelto il mare per questo viaggio di primavera, un modo per ricaricare bene le energie e affrontare i mesi a venire, fino alle prossime vacanze estive.

Chanel Totti, Valentina Ferragni e Costanza Caracciolo alle Maldive

Le Maldive sono una meta da sogno sempre gettonatissima: sono perfette per chi vuole rilassarsi e godersi dei panorami mozzafiato a contatto con la natura. Il verde delle palme, l'azzurro del mare, la sabbia bianca e cristallina: una vacanza qui è l'ideale se si è in cerca di relax e pace. Chanel Totti, infatti, è partita proprio alla volta di questa destinazione esotica. Con lei ci sono il padre Francesco Totti e il fratello Cristian.

Chanel Totti

Vacanze di famiglia alle Maldive anche per Costanza Caracciolo, Bobo Vieri e le loro figlie. Tra passeggiate a cavallo, nuotate, relax in piscina, i quattro sembra si stiano divertendo parecchio. L'ex velina sta condividendo sui social con fan e follower le istantanee più belle di questo viaggio.

Costanza Caracciolo

Per la loro romantica vacanza di coppia, hanno scelto le Maldive anche Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. I due hanno così smentito una volta per tutte anche le voci di crisi che serpeggiavano sui social, a quanto pare infondate: stanno ancora insieme. Stanno alloggiando in uno dei migliori resort della zona, una lussuosa struttura sull'isola Vakkaru situata all'interno della Riserva della Biosfera UNESCO dell'Atollo di Baa.

Valentina Ferragni

Aurora Ramazzotti in vacanza in Messico

Aurora Ramazzotti, sempre molto attiva sui social, sta raccontando a fan e follower queste intense giornate in Messico. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è partita assieme al compagno Goffredo Cerza e con loro c'è anche il piccolo di Casa, Goffredo, il bimbo nato nel 2023. Lunghe passeggiate al tramonto, nuotate, baci al tramonto: tutto procede a gonfie vele e i fan non hanno potuto fare a meno di notare anche il trendy bikini indossato dalla 28enne che si candida a essere il più copiato dell'estate 2025.

Aurora Ramazzotti

La romantica vacanza di Melissa Satta

Melissa Satta è partita per la Repubblica Dominicana assieme al figlio e al suo nuovo compagno. La showgirl ha ritrovato il sorriso accanto a Carlo Beretta con cui fa coppia fissa da quasi un anno. La loro storia, agli albori, ha fatto molto discutere: lui era reduce dalla rottura con Giulia De Lellis e lei aveva appena chiuso con Matteo Berrettini.

Melissa Satta e Carlo Beretta

Il gossip non li ha separati e oggi a distanza di mesi sono felici e innamorati. Sembra che il giovane rampollo abbia anche un buon rapporto con Maddox, il figlio che la ex velina ha avuto da Boateng. I tre stanno alloggiando a Casa De Campo di La Romana, un luxury golf resort immerso nel verde.