“Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si sono lasciati”, l’influencer fa chiarezza sulle voci di rottura

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si sono lasciati. È questo il gossip circolato sui social negli ultimi giorni, nato da un video che la stessa influencer ha pubblicato sul suo profilo TikTok. Rispondendo a un box di domande su Instagram, la minore delle sorelle Ferragni ha fatto chiarezza e spiegato come stanno le cose.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si sono lasciati. È questo il gossip circolato sui social negli ultimi giorni, nato da un video che la stessa influencer ha pubblicato sul suo profilo TikTok. "Quando cresci con i genitori divorziati non credi più nell'amore eterno", ha la minore della sorelle Ferragni, facendo preoccupare i fan della coppia. Poco dopo è intervenuta per spiegare cosa è successo.

Valentina Ferragni smentisce le voci di rottura con Matteo Napoletano

Dopo le voci di rottura circolate sui social, Valentina Ferragni ha deciso di intervenire per fare chiarezza. Rispondendo a un box di domande su Instagram, l'influencer ha spiegato che le sue parole non erano riferite alla relazione con Matteo, ma a un suo vissuto in quanto figlia di genitori divorziati. la minore delle sorelle Ferragni ha una visione precisa dell'amore, dal momento che in lei convivono due parti opposte: "Da una parte vivo l'amore in maniera cinica, sono una persona molto razionale, dall'altra sono sognatrice e romantica. Queste due parti di me coesistono e mi fa anche strano. Non credo tanto nell'amore eterno, ma faccio qualsiasi cosa perché duri il più a lungo e sia amore vero". Poi ha aggiunto: "Credo ci siano degli amori che ti accompagnano per tantissimi anni, ma se non dovessi più stare bene io o l'altra persona, è giusto lasciarsi e andare avanti. Se non c'è rispetto non c'è amore". Ferragni infine ha rassicurato i fan, smentendo ogni crisi e rottura: "Non mi sono lasciata, sono ancora con Matteo, va tutto benissimo".

Il video che ha scatenato i gossip

A far nascere i gossip sulla rottura, circolato sui social in questi giorni, è stato un video pubblicato su TikTok dalla stessa Valentina Ferragni. L'influencer ha rifatto un recente trend e, inquadrando se stessa, ha scritto: "Quando cresci con genitori divorziati, non credi più all'amore eterno ma in fondo speri che sia per sempre". In sottofondo la canzone di Cesare Cremonini Ora che non ho più te. Il video da molti fan è stato interpretato come un segnale della fine dell'amore con Matteo Napoletano, quasi a voler comunicare il loro legame è arrivato a un punto di rottura.