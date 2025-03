video suggerito

Chiara Ferragni sulle relazioni tossiche: "Non sono stata fortunata. Non parlo di Federico, l'ho amato davvero" Su TikTok, Chiara Ferragni apre a una riflessione sui rapporti tossici. Ha augurato a tutti un amore come quello di Selena Gomez e Benny Blanco perché si è detta stufa "di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli str**zi disumani che le trattano da schifo". Poco dopo, la distanza da un riferimento a Fedez: "Non parlo di Federico, l'ho amato davvero".

Su TikTok, Chiara Ferragni apre a una riflessione sui rapporti tossici partendo dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco. Ha augurato a se stessa e alle sue follower un amore come il loro perché "sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli str**zi disumani che le trattano da schifo. E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male, cioè noi non vogliamo nient’altro, veramente. Peccato che pochi riescano a capire sta cosa“. Nei commenti ovviamente i riferimenti a Fedez e al loro matrimonio ormai finito non sono tardati ad arrivare.

Le relazioni tossiche: "Non parlo di Federico, tutti facciamo errori"

Nel fiume di commenti arrivato sotto il video, tra riflessioni sul tema degli amori disfunzionali e supporto emotivo a distanza, sono spuntati quelli in cui il nome di Fedez è stato una costante. “I miei amori? In passato non fortunatissima in amore ma romantica per sempre”, ha risposto a un'utente che l'ha solleticata sul tema del romanticismo minato dal cinismo delle delusioni. “Cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato. Purtroppo nelle relazioni ognuno di noi ha fatto errori, spesso dipendenti dai traumi ed insicurezze passate o da schemi sbagliati che continuiamo a ripetere”, ha precisato in altri due commenti per rispondere a chi si interrogava sui suoi fallimenti sentimentali. “Non parlo di Federico ma di quello che sento da tante persone vicine a me e delle loro relazioni“, a questo punto l'elefante nella stanza ha preso forma.

La risposta su Fedez: "L'ho amato davvero"

Di sicuro il momento più delicato di tutta la conversazione con i fan è stato quando un'utente le ha sottolineato la parvenza d'amore ostentata con Fedez quando erano sposati, al che Chiara Ferragni ha sentenziato: "Parlo per me stessa ed ero veramente innamorata". Impossibile andare oltre, gli ex coniugi Ferragnez sembrano aver chiuso un capitolo della loro vita con la consapevolezza di quanto quel libro abbia pesato sulla loro formazione sentimentale e, ancora oggi, a ogni pagina riaperta ancora faticano a mostrare una serenità condivisa.