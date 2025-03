video suggerito

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si separano: “Lasciarsi è l’unico modo per continuare a volersi bene” Matteo Viviani con un videomessaggio pubblicato su Instagram ha annunciato la separazione dalla moglie Ludmilla Radchenko. L’inviato de Le Iene ha spiegato il motivo per il quale hanno deciso di prendere due strade separate: “Resterà per sempre la madre dei miei figli”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Viviani, inviato de Le Iene, con un post su Instagram ha annunciato la separazione dalla moglie, l'artista ed ex letterina Ludmilla Radchenko. Una decisione presa di comune accordo che arriva dopo mesi di riflessioni: con un videomessaggio, il personaggio televisivo ha spiegato perché hanno deciso di prendere due strade separate.

L'annuncio di Matteo Viviani

Con un video pubblicato sul profilo Instagram personale, Matteo Viviani ha annunciato pubblicamente la separazione dalla moglie Ludmilla Radchenko, sposata nel 2013. "Io e Ludmilla ci siamo lasciati. È giusto che tutti voi che ci seguite siate messi al corrente. È una decisione che abbiamo preso insieme, maturata ad inizio anno. Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre eccezioni. Ludmilla è una donna eccezionale, noi vediamo questa separazione come un'evoluzione del nostro rapporto": l'inviato de Le Iene ha iniziato così il suo lungo messaggio ai followers. Così ha continuato:

Un'evoluzione necessaria nel momento in cui ci siamo resi conto che continuare a stare insieme avrebbe significato rischiare di demolire quel sentimento che c'è ancora tra di noi e che sempre ci sarà. Al di là di tutto, lei sarà per sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi.

Genitori di Eva e Nikita, continueranno a restare uniti non solo per il bene dei figli, anche per l'affetto che provano l'uno per l'altra. "Io credo che siamo circondati da coppie scoppiate, che si odiano e si detestano, si fanno la guerra e si insultano pubblicamente perché forse si sono lasciate troppo tardi, quando il rancore e il risentimento hanno preso il posto di tutto il resto. Io e Ludmilla questa cosa non la vogliamo, ne per il nostro bene, ne per il bene dei nostri figli. Anche se sembra assurdo, credo che a volte lasciarsi sia l'unico modo per continuare a volersi profondamente bene", ha concluso.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si lasciano dopo 17 anni insieme

Conosciuti nel 2008, e sposati nel 2013, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko nel 2012 sono diventati genitori di Eva, la primogenita. Nel maggio 2017 nacque Nikita. La famiglia è sempre stata tanto unita: entrambi hanno spesso condiviso la loro quotidianità sui social. A distanza di 17 anni dal loro fidanzamento, la coppia ha deciso di prendere due strade separate, ma come dichiarato dalla iena, "il sentimento che c'è ancora tra di noi e sempre ci sarà".