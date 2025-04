Chanel Totti vola alle Maldive: la vacanza comincia col selfie senza trucco

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Con il 25 aprile, la Festa della Liberazione, caduto di venerdì, continua il lunghissimo ponte di primavera, in occasione del quale in molti si sono concessi una vacanza "fuori stagione". Le star non fanno eccezione, anzi, ne hanno approfittato per volare oltreoceano in mete esotiche e paradisiache. Chanel Totti è una di queste: attualmente è su un atollo delle Maldive con il fratello Cristian Totti e sui social non perde occasione per documentare questa fuga da sogno. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Ha voluto posare senza trucco, rivelando la sua bellezza al naturale.

Chanel Totti alle Maldive col fratello Cristian

È ormai da diversi anni che Chanel Totti è una vera e propria star dei social, basti pensare al fatto che attualmente conta oltre 600.000 followers. Sebbene non si sa ancora se voglia seguire le orme della mamma nello spettacolo, è certo che avrebbe tutte le carte in regola per diventare una diva. Tra pochi giorni compirà 18 anni e forse proprio per anticipare il festeggiamenti che ha organizzato un viaggio paradisiaco nel ponte di primavera. L'avevamo lasciata nei camerini di The Couple insieme a Ilary Blasi, ora la ritroviamo a godersi il sole e il mare delle Maldive col fratello Cristian. Spiagge bianche, acqua cristallina, giri in motoscafo e notti serene e stellate: chi non sogna di essere al posto di Chanel?

Il look da spiaggia di Chanel Totti

Come da tradizione, Chanel Totti non ha rinunciato al "selfie di rito" e, al motto di "Sapore di sale", si è immortalata sullo sfondo della spiaggia delle Maldive con indosso un due pezzi giallo, un modello goffrato con tanga sgambati e reggiseno con le spalline larghe. A fare la differenza è stato il beauty look: la figlia di Ilary si è adeguata all'atmosfera wilde dell'isola e non ha usato neppure un filo di trucco, rivelando così la sua bellezza naturale. Non ha rinunciato agli orecchini maxi e ai piercing lungo tutto l'orecchio, diventati ormai un tratto distintivo del suo stile. Nei prossimi giorni continuerà a documentare i suoi look vacanzieri?

Chanel Totti alle Maldive