Non è vero che le vacanze alle Maldive sono costose e solo per coppie: tutti i miti da sfatare

Siamo sempre stati abituati a pensare che le vacanze alle Maldive fossero solo per ricchi o per coppie in luna di miele ma è arrivato il momento di sfatare questi miti: ecco tutto ciò che non sapevamo.

Ogni volta che si immagina a una vacanza da sogno, si immaginano le isole delle Maldive con le loro spiagge paradisiache, le loro acque turchesi e la loro natura incontaminata. La cosa che in pochi sanno è che non si tratta di una meta turistica costosa o riservata esclusivamente alle coppie in viaggio di nozze: la verità è che negli anni sono nati una serie di miti che è arrivato il momento di sfatare. Ecco tutto ciò che c'è da sapere prima di organizzare una vacanza alle Maldive.

Dove soggiornare alle Maldive spendendo poco

Le Maldive vengono considerate un vero e proprio paradiso terrestre ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sono un'esclusiva per ricchi o per coppie in luna di miele: le isole nell'Oceano Indiano sono perfette anche per coloro che vanno alla ricerca di avventure ed esperienze uniche a costi bassi. Innanzitutto non è vero che bisogna necessariamente soggiornare nei resort a 5 stelle, su alcuni atolli ci sono le guest house, ovvero delle strutture ricettive a gestione locale che, oltre a offrire prezzi super accessibili, permettono anche di entrare in contatto con la vera cultura maldiviana. Solitamente sono situate sulle isole abitate dai pescatori e offrono un'esperienza davvero immersiva.

Le esperienze da provare in famiglia e con amici

Da sfatare, inoltre, anche il mito secondo cui alle Maldive ci sono solo coppie in luna di miele o alla ricerca di esperienze romantiche. Su tutte le isole, da quelle private dei resort a quelle abitate dai locali, si può praticare snorkeling, immersioni, sport acquatici, escursioni tra atolli, dunque attività perfette anche per le famiglie, per i gruppi di amici e per i viaggiatori solitari. Al di là delle spiagge paradisiache, infatti, la vera attrazione è il mondo "sommerso" e l'incredibile barriera corallina. Non manca, inoltre, il divertimento, visto che tutte le strutture ricettive organizzano aperitivi in spiaggia e serate danzanti. Insomma, una vacanza alle Maldive è adatta davvero a chiunque ed è l'esperienza da sogno di cui ognuno di noi avrebbe assolutamente bisogno.