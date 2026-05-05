Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Pantelleria: la vacanza di coppia è all’insegna del relax

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono volati a Pantelleria per una romantica vacanza di coppia. Niente caos e stress, a trionfare è stato il silenzio.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo e, sebbene amino tenere la loro storia lontana dai riflettori, di tanto in tanto si servono dei social per documentare alcuni dettagli della loro "normale" quotidianità. Niente eccessi, niente lusso sfrenato e niente esperienze da divi, i due sono una coppia "comune" che adora sfruttare il tempo libero per andare alla scoperta del mondo. Certo, l'attore si era concesso una serata glamour insieme alla figlia Emma in occasione della prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2, ma pochi giorni dopo è partito alla volta della Sicilia con la moglie per una vacanza all'insegna del silenzio.

La vacanza a Pantelleria di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Sebbene il Ponte del Primo Maggio sia passato già da qualche giorno, solo nelle ultime ore Luisa Ranieri ha rivelato di averlo trascorso insieme a Luca Zingaretti al largo della costa siciliana, per la precisione sull'isola di Pantelleria, che entrambi da sempre considerano il loro "buen ritiro".

Il mare di Pantelleria

Non è la prima volta che la visitano, anzi, praticamente ogni estate trascorrono lì diverse settimane insieme alle figlie e tutte le volte riesce a rigenerarli. Nella didascalia che ha accompagnato l'album social, infatti, l'attrice ha scritto "Un po' della nostra Pantelleria", accompagnando il tutto con gli hashtag #silence e #relax.

Luisa Ranieri al porticciolo di Scauri

Dal porticciolo di Scauri al dammuso

Uno scorcio del porticciolo di Scauri, un momento dolce al Gelato di Ulisse, una distesa di vigneti dove si produce il passito, un primo piano sulla natura selvaggia e un meraviglioso mare cristallino: Luisa Ranieri sul suo profilo ha condiviso alcune foto realizzare durante la rilassante vacanza a Pantelleria, dando prova del fatto che a dominare sono stati il silenzio, la tranquillità e la bellezza.

L’ingresso del dammuso

Insieme al marito Luca Zingaretti, inoltre, ha posato sullo sfondo di un suggestivo dammuso, ovvero la tipica abitazione rurale dell'isola con muri in pietra lavica. Niente traffico, niente caos e niente stress: la coppia non avrebbe potuto scegliere un paradiso migliore di questa per una vacanza super romantica.