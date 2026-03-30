Dimenticate Vienna e Salisburgo, Graz è la città austriaca ideale per un weekend di vacanza

Il settore travel è stato fortemente colpito dagli effetti della guerra in Medio Oriente ma, nonostante ciò, sono ancora moltissimi i turisti che non hanno perso la voglia di viaggiare. Per loro l'ideale è evitare i paesi del Golfo e le rotte asiatiche, preferendo una meta europea. L'Austria, ad esempio, è perfetta ma la cosa che in pochi sanno è che continua a essere super gettonata anche in primavera. È però arrivato il momento di dimenticare le solite Vienna e Salisburgo: per un weekend di vacanza bisogna puntare tutto su Graz, un'adorabile cittadina medievale austriaca.

Graz è la città del design

Si chiama Graz ed è la cittadina austriaca da visitare assolutamente in primavera, soprattutto se ci si vuole concedere una vacanza breve durante il weekend. È il capoluogo del Land meridionale austriaco di Stiria ma, a differenza delle "sorelle imperiali" Vienna e Salisburgo, è rimasta a lungo nell'ombra nonostante sia la seconda città più grande della nazione. Viene divisa in due parti dal fiume Mur: da un lato c'è l'antico centro storico che sembra essere uscito dal Medioevo tra resti di un antico castello, campanili e tetti a due falde, mentre dall'altro è iper moderna, basti pensare che è stata riconosciuta dall'UNESCO come "Città del Design".

Graz

Dalla conchiglia nel fiume all'orto botanico

Il fiore all'occhiello di Graz è il Kunsthaus e la Murinsel, ovvero il museo d'arte moderna costruito in un edificio a forma di bolla considerato il massimo esempio di architettura blob, una corrente di progettazione del primo decennio del XXI secolo caratterizzata da geometrie organiche morbide. Da visitare assolutamente è anche il Murinsel, la piattaforma artificiale a forma di conchiglia nel fiume Mura. A Graz non mancano le specialità culinarie tradizionali, i mercatini dei contadini, gli immensi spazi verdi come l'orto botanico e i punti panoramici: insomma, è un perfetto mix di antico e moderno che si rivelerà l'ideale per una vacanza breve da organizzare in primavera.

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