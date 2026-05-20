Chanel Totti vola a Cannes: “spezza” il look dark con i sandali colorati

Chanel Totti

Maggio sarà un mese da ricordare per Chanel Totti, davvero denso di momenti importanti. Assieme all'amico Filippo Laurini ha vinto Pechino Express: è stata la sua prima esperienza televisiva. Subito dopo aver festeggiato il trionfo di coppia nel reality ha festeggiato il compleanno: è stato un party in grande stile che ha coinvolto tutti gli amici, in una location esclusiva e con un look scintillante da vera diva.

E non è finita qui, perché si è aggiunto un altro traguardo: un viaggio a Cannes. Nella città Costa Azzurra è in corso il famoso festival internazionale del cinema: sono giunte celebrities provenienti da ogni parte del mondo, che stanno sfilando serata dopo serata sul fatidico tappeto rosso. E anche lei ì lì sul posto. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è presente probabilmente per motivi di sponsorizzazione: nelle Instagram Stories, infatti, c'è l'hashtag #invitedby legato a un famoso brand.

Chanel Totti

Questa dicitura viene utilizzata dagli influencer per segnalare in modo evidente e chiaro di essere stati invitati gratuitamente da un marchio, da un hotel, da un'azienda, da una manifestazione. È un modo per essere trasparenti col pubblico, per mettere in chiaro la presenza di una collaborazione: questo non significa un compenso diretto, ma dei benefit, che giustificano appunto il rapporto di tipo promozionale. Hashtag simili che è frequente notare sui profili degli influencer sono #giftedby oppure adv, che evidenziano ugualmente la presenza di un rapporto commerciale, di una pubblicità, non necessariamente con pagamento in denaro.

Chanel Totti

Chanel Totti da quando è maggiorenne ha intensificato la sua presenza sui social, è seguita da una società di consulenza, partecipa a molti eventi. Non è detto che voglia proseguire lungo questa strada, seguendo le orme materne nel mondo dello spettacolo. Al termine di Pechino Express, infatti, ha dichiarato a Today: "Sono una ragazza normale. Non sono abituata alle telecamere. Fare altro in tv? No, in questo momento non mi interessa".

Sandali Amina Muaddi

Nel frattempo si sta godendo Cannes. Per l'occasione ha messo in valigia il meglio dei suoi look da diva. Ha fatto il suo debutto con un outfit nero: l'abito ha delle ampie maniche corte, la gonna è leggermente a sirena e sotto c'è un body di pizzo che avvolge le braccia mostrando il prezioso ricamo. Per spezzare e dare un tocco di colore più sbarazzino, ha aggiunto un paio di sandali gialli. Sono il modello Zula 95 in pelle di serpente di Amina Muaddi con iconico tacco scultura Martini, cinturino che si avvolge e si annoda intorno alla caviglia, fascia frontale in plexiglass. Costano circa 600 euro. Abbinati a un abito da sera rendono tutto più accattivante.