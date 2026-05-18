Non solo mare, 5 capitali europee (e non) da visitare a giugno a meno di 400 euro

Dalle capitali più esotiche a quelle nordiche, giugno è il momento ideale per esplorare le città prima del caldo intenso e dell’alta stagione. Fanpage.it ha selezionato cinque destinazioni da visitare con un weekend lungo dal 26 al 29 giugno spendendo meno di 400 euro tra voli e alloggio.

Giugno porta con sé il primo caldo e, con l’estate ormai alle porte, cresce anche la voglia di partire. Se il mare resta una delle scelte più ovvie della stagione, questo periodo è anche uno dei momenti migliori per organizzare un viaggio in città. Le temperature sono ancora piacevoli, le città non sono travolte dall’afa dei mesi centrali e molte destinazioni non hanno ancora raggiunto il picco turistico di luglio e agosto. Per chi vuole approfittare di un weekend lungo, abbiamo selezionato cinque capitali europee e non da visitare dal 26 al 29 giugno, scegliendo mete in cui restare sotto i 400 euro a persona tra voli e alloggio. Da Lisbona a Istanbul, passando per alcune delle città più amate del Nord Europa, ecco dove partire senza superare il budget.

Come abbiamo selezionato le mete

Per individuare le destinazioni abbiamo confrontato i prezzi dei voli attraverso Skyscanner, prendendo in considerazione le offerte delle principali compagnie low cost, tra cui Ryanair e Wizz Air, con partenza sia da Milano che da Roma nelle date dal 26 al 29 giugno. Successivamente abbiamo verificato i costi degli alloggi attraverso Booking, considerando hotel e strutture centrali con buone recensioni. I prezzi, indicativi per persona, possono ovviamente subire variazioni nel tempo, ma rappresentano una fotografia delle tariffe disponibili al momento della nostra ricerca.

Istanbul tra moschee e bazar

Tra le destinazioni più convenienti spicca Istanbul, città sospesa tra Europa e Asia che unisce storia, cultura e vita contemporanea. I voli andata e ritorno partendo sia da Milano sia da Roma costano circa 186 euro con Air Serbia, mentre su Booking è possibile trovare alloggi centrali a partire da circa 135 euro per quattro notti, con hotel quattro stelle disponibili anche attorno ai 260 euro. Il costo complessivo può quindi aggirarsi intorno ai 250 euro a persona. Una volta arrivati, il cuore della città si scopre tra la Moschea Blu, Santa Sofia, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazar. Imperdibile anche una crociera sul Bosforo o una visita al quartiere di Balat, noto per le sue case colorate e i caffè caratteristici con moltissimi gatti.

Leggi anche Quali sono le mete da visitare a giugno, 5 vacanze tutto incluso sotto i 400 euro

Sophia a Istanbul, Turchia

Lisbona tra tram storici e quartieri panoramici

Tra le mete più amate per un weekend europeo c’è sicuramente Lisbona, città dal fascino intramontabile costruita tra salite, scorci panoramici e quartieri storici. I voli partendo da Milano costano circa 150 euro con Ryanair, mentre da Roma si trovano combinazioni Ryanair e Wizz Air attorno ai 137 euro. In centro città diversi hotel tre stelle partono da circa 300 euro per quattro notti. Il totale si aggira così attorno ai 280 euro a persona partendo da Roma e circa 300 euro da Milano. Da non perdere il quartiere dell’Alfama, il celebre tram 28, la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos. Per chi ha qualche ora in più a disposizione, Sintra resta una delle escursioni più amate grazie ai suoi palazzi e ai castelli immersi nel verde.

Lisbona

Edimburgo tra castelli e atmosfere da romanzo

Giugno è uno dei periodi migliori per visitare Edimburgo, quando le giornate si allungano e la città esce gradualmente dal freddo invernale. I voli da Milano risultano particolarmente convenienti, con prezzi da circa 72 euro andata e ritorno con Ryanair, mentre da Roma si arriva a circa 132 euro. Gli alloggi sono più costosi rispetto ad altre destinazioni, con camere private da circa 350 euro e hotel che si aggirano intorno ai 400 euro per quattro notti. In totale il costo medio può arrivare a circa 280 euro da Milano e 330 euro da Roma. Tra le tappe irrinunciabili ci sono l’Edinburgh Castle, il Royal Mile e il Palazzo di Holyrood. Chi vuole allontanarsi dal centro, e non teme l’altezza, può anche raggiungere Arthur’s Seat per ammirare la città dall’alto.

Victoria Street a Edimburgo, la via che ha ispirato Diagon Alley di Harry Potter

Un weekend a Stoccolma per vedere il Museo Vasa

È la più costosa della selezione ma resta anche una delle capitali europee più suggestive da visitare. I voli da Milano costano circa 160 euro con Ryanair, mentre da Roma si sale a circa 230 euro. Gli hotel in centro città si trovano generalmente tra i 270 e i 300 euro per quattro notti, portando la spesa complessiva a circa 315 euro a persona partendo da Milano e 380 euro da Roma. Costruita su un arcipelago di isole, Stoccolma alterna quartieri moderni e centro storico, da non perdere ci sono Gamla Stan con le sue strade acciottolate, il Palazzo Reale e il Museo Vasa, che custodisce uno dei vascelli meglio conservati al mondo.

Il vascello del Museo Vasa

A Copenaghen per il quartiere Christiania

Chi invece cerca una capitale vivace e a misura d’uomo può puntare su Copenaghen. I voli da Milano partono da circa 112 euro con Ryanair, mentre da Roma si aggirano attorno ai 170 euro. Gli alloggi hanno costi leggermente più elevati, con hotel disponibili da circa 400 euro per quattro notti. In totale si spendono circa 312 euro a persona partendo da Milano e circa 370 euro da Roma. La città danese conquista però con i suoi canali, le biciclette e l’atmosfera rilassata. Da inserire nell’itinerario ci sono sicuramente il celebre canale Nyhavn con le sue case colorate, il parco Tivoli, la celebre statua della Sirenetta e il quartiere di Christiania.