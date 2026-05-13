Quali sono le mete da visitare a giugno, 5 vacanze tutto incluso sotto i 400 euro

Giugno è alle porte e, nonostante la situazione geopolitica, la voglia di partire è tanta. Fanpage.it ha selezionato cinque destinazioni che, tra voli e soggiorno, costano meno di 400 euro. Dalle coste delle Canarie all’isola di Mamma Mia, si tratta di posti affascinanti e lontani dal turismo di massa.

Spiaggia di Lalaria, isola di Skiathos

Giugno è il momento ideale per prenotare una vacanza senza spendere una fortuna: le temperature sono già calde, le spiagge non sono ancora prese d’assalto dal solito overtourism e i prezzi restano molto più bassi rispetto all’alta stagione. Un’occasione che molti italiani sembrano voler cogliere al volo. Nonostante la situazione geopolitica internazionale e l’aumento generale del costo della vita, la voglia di partire non sembra essere diminuita. Secondo il recente report dell'Eurostat, il traffico aereo registrato ad aprile è cresciuto rispetto allo scorso anno e anche al mese di marzo, mentre diverse agenzie e associazioni di consumatori, tra cui Altroconsumo, segnalano un forte interesse per le partenze estive. Fanpage ha selezionato cinque destinazioni dove è possibile trascorrere una settimana con meno di 400 euro a persona, voli e soggiorno inclusi. Dalle isole greche alle città balcaniche, passando per il Marocco e le Canarie, si tratta di mete ancora relativamente lontane dai circuiti dell’overtourism estivo.

Come abbiamo svolto la ricerca

Per confrontare i prezzi dei voli abbiamo utilizzato la piattaforma online di Skyscanner, prendendo come riferimento il periodo compreso tra il 20 e il 27 giugno e verificando le tariffe delle principali compagnie low cost come Ryanair, Wizz Air ed easyJet. Per gli alloggi, invece, abbiamo confrontato le strutture disponibili su Booking, privilegiando luoghi che avessero buone recensioni e allo stesso tempo prezzi accessibili per due persone.

Skiathos, la location di Mamma Mia diventa reale

Skiathos è una delle isole più amate delle Sporadi, nel Mar Egeo occidentale, oltre che una delle principali location dell’iconico film con Meryl Streep, Mamma Mia. Famosa per le sue spiagge dal mare trasparente, come Koukounaries, Lalaria e Banana Beach, l’isola presenta anche piccoli villaggi, taverne tradizionali e sentieri immersi nella vegetazione mediterranea più incontaminata e paradisiaca. Tra i luoghi da visitare rientra sicuramente anche il monastero Evangelistria e il centro storico di Skiathos Town, con le sue case bianche affacciate sul porto. Per i voli, Ryanair propone partenze da Milano a circa 125 euro andata e ritorno, mentre da Roma si trovano offerte intorno anche ai 95 euro. Su Booking i soggiorni per una settimana partono da circa 400-450 euro totali per due persone. In totale, il costo finale oscilla tra i 300 e i 350 euro a persona.

Skiathos, Grecia

Skopje e il fascino dei Balcani

Skopje è una delle capitali più sorprendenti, e anche sottovalute, dei Balcani. Attraversata dal fiume Vardar che la divide in due parti, unisce architettura ottomana, statue monumentali e quartieri moderni. Tra i luoghi da vedere ci sono il Vecchio Bazar, cuore storico e culturale della città, la Fortezza, un grande complesso militare, il Memoriale di Madre Teresa (Skopje era infatti la sua città natale), e il suggestivo Ponte di Pietra che collega le due anime della città. A pochi chilometri dal centro si trova anche il canyon Matka, meta perfetta per una gita in giornata tra una natura mozzafiato. Le offerte più convenienti si trovano con Wizz Air: da Milano si parte con circa 38 euro andata e ritorno, mentre da Roma i voli costano intorno ai 52 euro; gli alloggi su Booking partono da circa 220 euro complessivi per due persone. Una settimana può quindi costare tra i 150 e i 200 euro a persona.

Skopje, Macedonia del Nord

Dubrovnik, la città di Game of Thrones

Dubrovnik continua a essere una delle città più scenografiche del Mediterraneo. Conosciuta per le sue imponenti mura medievali e per il centro storico patrimonio UNESCO, è diventata ancora più celebre grazie alla serie Game of Thrones, che qui ha ambientato diverse scene di King’s Land. Passeggiare lungo lo Stradun, la via principale e più famosa della città, visitare il Forte Lovrijenac o salire sulla funivia panoramica sono solo alcune delle esperienze da fare in questa città incredibile. A giugno i prezzi restano poi ancora accessibili. Ryanair offre voli da Milano a circa 32 euro andata e ritorno e da Roma a circa 49 euro. Per gli alloggi, su Booking si trovano sistemazioni intorno ai 440 euro complessivi per due persone. Il costo finale varia quindi tra i 250 e i 300 euro a persona.

Baia di Dubrovnik in Croazia

Fuerteventura e le dune selvagge delle Canarie

Fuerteventura è la seconda isola più grande delle Canarie ed è famosa per il suo paesaggio quasi desertico, le spiagge vulcaniche e il vento costante che la rende una meta ideale per surfisti e amanti degli sport acquatici. Una delle zone più apprezzate è Corralejo, nel nord dell’isola, celebre per il parco naturale con immense dune di sabbia bianca e spiagge incontaminate affacciate sull’oceano Atlantico e per trovarsi in una posizione strategica vicino anche a Lanzarote. Qui gli appartamenti e le strutture su Booking partono da circa 180 euro per due persone. I voli Ryanair da Milano costano circa 140 euro a persona, mentre da Roma si trovano combinazioni Vueling e Wizz Air con scalo intorno ai 200 euro. Il totale finale è di circa 250 euro a persona partendo da Milano e intorno ai 300 euro da Roma.

Spiaggia di Alzada nel parco di Corralejo, Fuerteventura, Isole Canarie

Fes tra riad tradizionali e centri storici

Fes è una delle città più affascinanti del Marocco e conserva ancora oggi una delle medine medievali meglio preservate al mondo. Passeggiare tra i souk, visitare la Madrasa Bou Inania, una prestigiosa scuola coranica medievale, le celebri concerie Chouara e i vicoli della città vecchia significa immergersi in un’atmosfera unica fatta di profumi, mosaici e architetture storiche. Ryanair propone voli da Milano a circa 73 euro andata e ritorno. Per quanto riguarda il soggiorno, i tipici riad a conduzione familiare disponibili su Booking partono da circa 200 euro totali per una settimana. Complessivamente, il costo finale si aggira intorno ai 200 euro a persona, rendendo Fes una delle mete più economiche per chi vuole viaggiare fuori dall’Europa senza spendere troppo.