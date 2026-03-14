Abbiamo provato a prenotare le vacanze a Olbia, Mykonos e Ibiza: nessun effetto guerra sui prezzi

I recenti avvenimenti in Medio Oriente, soprattutto la guerra in Iran, stanno generando un senso di ansia e panico collettivi, soprattutto per l'incertezza sulla portata del conflitto e delle sue conseguenze. Oltre al senso di impotenza per le crisi umanitarie mondiali, con l'avvicinarsi del primo caldo sempre più persone si chiedono se viaggiare sarà ancora possibile e se ci sarà o meno un aumento dei prezzi per i voli aerei, vista la situazione attuale che riguarda un caro-prezzo importante per il carburante. Abbiamo quindi provato a selezionare, seguendo le indicazioni della Farnesina e degli operatori travel, alcune tra le mete generalmente più gettonate durante il periodo estivo come Ibiza, Mykonos e Olbia, per vedere se effettivamente si fosse registrato un caro-prezzi significativo per quanto riguarda i voli.

Come è stato condotto l'esperimento

Abbiamo selezionato i tre paesi sicuri e più gettonati dove le persone generalmente decidono di andare in vacanza tra giugno e agosto: Italia, Grecia e Spagna. Optando rispettivamente per Olbia, Mykonos e Ibiza, abbiamo in seguito scelto le tre città di partenza dall'Italia, quindi Milano, Roma e Napoli. Infine, abbiamo fatto una ricerca a campione per quanto riguarda i periodi per la vacanza, scegliendo tre periodi diversi della lunghezza di una settimana, da sabato a sabato, e confrontando la disponibilità con le principali compagnie aeree low-cost, come ad esempio EasyJet, Ryanair e WizzAir.

Quanto costano i voli per le principali mete estive

Come prima scelta abbiamo selezionato la tratta da Milano (Malpensa) a Olbia nella settimana che va da sabato 20 giugno a sabato 27 giugno e, controllando i voli su EasyJet, il prezzo medio è di circa 260 euro andata e ritorno, non riscontrando quindi aumenti particolarmente significativi rispetto ai prezzi medi registrati negli ultimi anni nello stesso periodo. Abbiamo poi preso in considerazione la tratta da Roma Fiumicino a Mykonos nella settimana compresa tra il 18 e il 25 luglio. In questo caso, controllando i voli disponibili su WizzAir, il prezzo medio del volo andata e ritorno si aggira intorno ai 350 euro. Infine, per quanto riguarda la tratta da Napoli a Ibiza nella settimana che va dal 22 al 29 agosto, verificando le disponibilità su EasyJet il costo medio del volo andata e ritorno è di circa 250 euro.

Cosa emerge dal confronto dei prezzi

Guardando ai dati raccolti emerge un quadro piuttosto omogeneo. La tratta più costosa tra quelle analizzate è quella da Roma a Mykonos, che arriva a circa 350 euro nel pieno della stagione estiva, mentre i voli da Milano a Olbia e da Napoli a Ibiza si mantengono su cifre più contenute, rispettivamente intorno ai 260 e ai 250 euro. Nel complesso, dalle tratte prese a campione non sembra emergere al momento un aumento generalizzato e significativo dei prezzi dei voli legato direttamente alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le leggere differenze di costo tra le tre mete sembrano invece riflettere soprattutto fattori stagionali e di domanda turistica, con le settimane centrali dell’estate e alcune destinazioni particolarmente popolari che tendono tradizionalmente ad avere tariffe più alte.