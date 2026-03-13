Iran, la guerra in diretta, Usa: “Teheran sta minando Hormuz”, Trump: “Canaglie, ora li uccido io e sarà un onore”

Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran ha annunciato l’avvio di una nuova ondata di attacchi contro obiettivi israeliani e statunitensi nella regione. La notizia è stata diffusa dall’agenzia iraniana Fars. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, “una moltitudine di missili” sarebbe stata lanciata verso il nord di Israele, colpendo aree tra cui Kiryat Shmona, Hadera e Haifa. Nel mirino anche basi militari statunitensi nella regione e la Quinta Flotta degli Stati Uniti.

Nelle stesse ore diverse esplosioni sono state segnalate anche a Teheran, mentre la capitale iraniana è oggetto di nuovi attacchi da parte di Israele e degli Stati Uniti. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali vittime o sull’entità dei danni.