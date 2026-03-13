Iran, la guerra in diretta, Usa: “Teheran sta minando Hormuz”, Trump: “Canaglie, ora li uccido io e sarà un onore”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 13 marzo 2026. Dall’inizio degli attacchi su vasta scala contro Teheran, si contano oltre 1.300 morti, tra cui più di 200 donne e bambini. Tra le vittime anche la Guida suprema iraniana, l’āyatollāh Alī Khāmeneī, ucciso nei primi raid. o"
La tensione resta altissima nel Golfo Persico: secondo il New York Times l’Iran avrebbe iniziato a posizionare mine nello Stretto di Hormuz utilizzando piccole imbarcazioni per complicare l’intervento della marina americana. Intanto il conflitto si estende nella regione. A Erbil, in Iraq, un attacco ha ucciso un militare francese e ferito altri soldati; due droni hanno colpito anche l’area dell’aeroporto dove si trova la struttura italiana “Il fortino”.
Israele ha bombardato l’impianto nucleare di Taleghan, a sud di Teheran, mentre nuovi raid hanno colpito Beirut causando almeno otto morti. Sul fronte politico, Mojtaba Khamenei, nuova Guida suprema, ha invitato i Paesi della regione a chiudere le basi statunitensi. Donald Trump: "Canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora li uccido io ed è un onore"
- Drone colpisce base italiana a Erbil, cos’è successo e come stanno i militari, Tajani: “Sono al sicuro”
- Chi sta vincendo la guerra in Iran: “Successi di Israele, costi alti per USA, Teheran punta a logoramento”
- “Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane”: l’analisi di Costantini
- L'editoriale – La guerra in Iran farà malissimo all’economia italiana, ma Meloni è ancora l’ultima dei trumpiani
Iran: potenti esplosioni scuotono capitale Teheran
Una serie di potenti esplosioni a brevi intervalli ha scosso Teheran questa mattina, nel 14esimo giorno della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele. Queste esplosioni, insolitamente intense, sono avvenute intorno alle 10:00 (7:30), hanno fatto tremare gli edifici nella zona nord e centrale di Teheran, secondo quanto riportano i giornalisti sul posto.
Minab, 168 bambine uccise in una scuola bombardata dagli USA: Occidente tace, memoria rischia di svanire
A Minab, nel sud dell’Iran, 175 persone sono morte in un istante, tra cui 168 bambine, colpite in una scuola che un tempo era sede dei Pasdaran. Secondo testimoni citati dal Washington Post, l’edificio sarebbe stato indicato come deposito di munizioni, ma altri non avevano spiegazioni: colpa di mappe obsolete o dell’intelligenza artificiale. Nonostante tutto, il bombardamento di Trump è avvenuto. A quattordici giorni dal massacro, nessuno ha dato spiegazioni ufficiali o chiesto scusa. Solo New York Times e Washington Post hanno raccontato i fatti. Come osserva l’editoriale del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, se le vittime fossero state occidentali, l’evento avrebbe scosso il mondo: invece, le 168 bambine iraniane rischiano di essere dimenticate.
Pasdaran: "Nuove proteste avranno risposta più dura che a gennaio"
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha avvertito che qualsiasi nuova protesta contro il governo incontrerà una risposta "più devastante" rispetto a quella di gennaio, quando diverse migliaia di persone furono uccise. "Oggi, il nemico, incapace di raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo, sta nuovamente cercando di seminare il terrore e provocare rivolte", ha affermato l'Irgc in una dichiarazione trasmessa in tv, promettendo "una risposta ancora più devastante di quella dell'8 gennaio" in caso di ulteriori disordini.
Trump: "Canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora onore ucciderli io"
"Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47° presidente degli Stati Uniti d'America, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo". Così su Truth il presidente degli Usa Donald Trump.
Michigan, sparatoria contro sinagoga: l'autore è Ayman Ghazali, libanese naturalizzato Usa nel 2016
L’autore della sparatoria contro la sinagoga Temple Israel, in Michigan, è un cittadino di 41 anni, Ayman Mohamad Ghazali, nato in Libano. Lo ha comunicato il Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla CNN, prima di lanciarsi con la sua auto contro il Tempio, Ghazali avrebbe pubblicato sui social foto della sua famiglia, compresi bambini, affermando fossero stati uccisi in un recente attacco israeliano nella città libanese di Mashghara.
Il Dipartimento per la Sicurezza interna precisa che Ghazali è arrivato negli Stati Uniti il 10 maggio 2011 tramite l’aeroporto internazionale di Detroit con un visto di immigrazione IR1. Ha richiesto la naturalizzazione il 20 ottobre 2015 e l’ha ottenuta il 5 febbraio 2016, durante l’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama.
Raid israeliani a Beirut
Raid aerei israeliani hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut, dopo che Israele aveva emesso avvisi di evacuazione, secondo quanto riportano i media libanesi. I bombardamenti seguono un attacco all’alba contro un edificio nel centro della capitale.
Mercoledì un altro raid israeliano aveva causato sette morti e 18 feriti in una città del Libano orientale, come riferito dal ministero della Salute libanese. Tra le vittime, anche membri di una famiglia di rifugiati siriani, colpita nella propria abitazione. L’escalation conferma la crescente tensione tra Israele e il Libano, con un bilancio di vittime civili che continua a salire.
L’ambasciata cinese in Italia a Fanpage: “Attacco Usa-Israele all’Iran viola diritto internazionale”
L’Incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Li Xiaoyong, in un’intervista a Fanpage.it, condanna l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che “costituisce una chiara violazione del diritto internazionale” e rilancia l’appello rivolto a tutte le parti, affinché cessino le operazioni militari: “La linea rossa della protezione dei civili non deve essere superata, e gli obiettivi non militari come l’energia, l’economia e i mezzi di sussistenza non dovrebbero essere attaccati”.
Trump: "Penso che Mojtaba Khamenei sia vivo ma ferito"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ipotizzato che la nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sia rimasta "ferita" nel primo giorno degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Penso che sia ferito, ma credo che probabilmente sia vivo in qualche modo", ha dichiarato Trump in un'intervista a "Fox News". Trump si è così espresso dopo che ieri Khamenei non è apparso in pubblico per il suo primo discorso da Guida suprema. Il suo messaggio è stato infatti letto da una giornalista alla tv di Stato, con la sua immagine sullo sfondo.
Media: "Esplosioni e fumo in centro a Dubai"
Alcune esplosioni hanno fatto tremare gli edifici a Dubai e una densa colonna di fumo è visibile nell'Emirato. Lo rendono noto i giornalisti della France Presse sul posto. Un corrispondere ha detto di aver sentito il suo edificio tremare e di aver udito una forte esplosione.
Idf: "Oltre 200 attacchi aerei nelle ultime 24 ore, colpiti siti armi e sistemi difesa"
L'aeronautica israeliana ha colpito oltre 200 obiettivi nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dalle forze armate. Lo riporta The Times of Israel. L'Idf afferma che tra gli obiettivi figuravano lancia missili balistici, sistemi di difesa aerea e siti di produzione di armi.
Decine di velivoli dell'aeronautica israeliana hanno sganciato numerose bombe sugli obiettivi, aggiunge l'esercito, allegando filmati che mostrano alcuni degli attacchi.
Iran, nuova ondata di missili contro Israele e basi Usa: l'annuncio dei Pasdaran
Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran ha annunciato l’avvio di una nuova ondata di attacchi contro obiettivi israeliani e statunitensi nella regione. La notizia è stata diffusa dall’agenzia iraniana Fars. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, “una moltitudine di missili” sarebbe stata lanciata verso il nord di Israele, colpendo aree tra cui Kiryat Shmona, Hadera e Haifa. Nel mirino anche basi militari statunitensi nella regione e la Quinta Flotta degli Stati Uniti.
Nelle stesse ore diverse esplosioni sono state segnalate anche a Teheran, mentre la capitale iraniana è oggetto di nuovi attacchi da parte di Israele e degli Stati Uniti. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali vittime o sull’entità dei danni.
Militare francese morto in un attacco a Erbil, la reazione del presidente Macron
Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X, specificando che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7/o battaglione cacciatore alpini di Varces. "Alla sua famiglia e ai suoi commilitoni – ha scritto – porgo le mie più sentite condoglianze e la solidarietà della nazione". "Diversi nostri militari sono rimasti feriti – ha aggiunto -. La Francia è al fianco loro e dei propri parenti. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi".
Trump: “Stiamo distruggendo il regime iraniano, stiamo vincendo la guerra”
Nuovi proclami di vittoria sull’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che attacca il New York Times e respinge le ricostruzioni del quotidiano secondo cui Teheran starebbe adattando le proprie tattiche per contrastare le operazioni militari di Usa e Israele. In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha sostenuto che l’offensiva americana starebbe “distruggendo completamente il regime iraniano, militarmente ed economicamente”.
Il presidente ha poi accusato il giornale di offrire una lettura distorta del conflitto: “Se leggete il fallimentare New York Times pensereste che non stiamo vincendo”. Secondo Trump, le forze iraniane sarebbero ormai gravemente indebolite: “La loro marina è stata spazzata via, l’aviazione non esiste più, missili e droni sono stati decimati”. Il leader della Casa Bianca ha quindi ribadito la superiorità militare degli Stati Uniti, affermando che Washington dispone di “una potenza di fuoco senza pari” e che le operazioni continueranno.
Il New York Times: “L’Iran sta posizionando mine nello Stretto di Hormuz”
Secondo il New York Times, che cita fonti militari statunitensi, l’Iran avrebbe iniziato a posizionare mine nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affermano di aver già colpito e distrutto alcune grandi navi iraniane ritenute utilizzate per la posa rapida degli ordigni. Teheran avrebbe quindi cambiato strategia, impiegando imbarcazioni più piccole: un’operazione più lenta ma anche più difficile da contrastare, con l’obiettivo di disseminare nello stretto un numero di mine superiore a quelle che la marina americana riesce a individuare e rimuovere.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 13 marzo
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA. Nel tredicesimo giorno di guerra il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta e ha annunciato che lo Stretto di Hormuz resta chiuso, invitando i Paesi della regione a chiudere le basi americane. Intanto Hezbollah ha lanciato circa 200 razzi e Israele minaccia di invadere il Libano. Raid anche in Iraq: a Erbil un attacco ha colpito l’area della base con militari italiani, tutti illesi secondo il ministro Tajani. Netanyahu agli iraniani: “La libertà si sta avvicinando”. Donald Trump difende l’offensiva: “Non permetterò mai che l’Iran abbia armi nucleari”. Il conflitto pesa anche sui mercati: il petrolio supera i 100 dollari al barile e le Borse scendono.