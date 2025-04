video suggerito

Aurora Ramazzoti in vacanza in Messico lancia il bikini must have dell'estate 2025 Durante la sua vacanza in Messico, con il compagno Goffredo e il piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti mostrando ai follower quello che sarà il bikini di tendenza da indossare la prossima estate.

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze di Pasqua lontano dall'Italia, da grande viaggiatrice quale è la figlia di Michelle Hunziker ha scelto di trascorrere una lunga vacanza in Messico, con il compagno Goffredo Cerza, e con loro figlio, il piccolo Cesare. Sembra che quest'anno molte celebrities abbiano scelto di mantenere un low profile, rimanendo in città o non organizzando lunghi viaggi per Pasqua, altri poi non stanno condividendo le foto delle loro giornate di vacanza. Aurora Ramazzotti, invece, ha voluto tenere aggiornati i suoi followers mostrando su Instagram alcuni momenti del suo viaggio pasquale.

Durante il viaggio l'influencer ha trovato il tempo per mostrare diversi look scelti per la vacanza e soprattutto per condividere le prime foto in bikini dell'anno. Negli scatti Aurora Ramazzotti pubblica quello che sarà il costume must have di stagione. Si tratta di un modello a fascia, con top drappeggiato senza spalline dallo scollo a V sulla parte centrale, abbinato a uno slip sgambato dalla scollatura a V con laccetti laterali.

Il due pezzi è uno dei must della prossima estate perché segue due dei trend di stagione più cool. Sulle passerelle quest'anno hanno infatti spopolato tubini e abiti con drappeggi e arricciature nel tessuto, che ora tornano anche su capi e costumi per l'estate. Il bikini di Aurora segue poi il trend del marrone, uno dei colori di moda quest'anno, da indossare anche in estate. Ebbene sì, lungi dall'essere una tonalità esclusivamente invernale, il marrone conquista il suo posto tra le tendenze dell'estate, non solo apparendo su abiti e su borse must have di stagione, ma anche su costumi e capi da sfoggiare al mare.

Come abbinare i costumi marrone in estate

Solitamente si pensa che i costumi e i capi estivi debbano essere realizzati con tessuti dai colori sgargianti o dalle fantasie intense e vistose, in realtà non c'è nulla di più chic di un bikini monocolore, magari in una tonalità scura, da smorzare con accessori particolari come borse e sandali in paglia o con caftani e tutine dalle stampe ikat.

Oltre agli scatti in costume Aurora Ramazzotti ha condiviso un look estivo con mini dress a polo, in tessuto aderente a coste, bandana tra i capelli e occhiali scuri. Anche qui il colore principe dell'outfit è il marrone. Sembra dunque che questa tonalità calda e scura sia la preferita dell'influencer, dato che l'intero guardaroba per la vacanza estiva è sui toni caldi del chocolate brown.