Dove sta trascorrendo il ponte di primavera Aurora Ramazzotti e la sua famiglia

Aurora Ramazzotti ha approfittato del lungo ponte di primavera per concedersi una vacanza esotica in famiglia: ecco dove sta trascorrendo le feste.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo di Pasqua 2025 parte un lunghissimo ponte di primavera che si concluderà dopo il Primo maggio. Chi se non le star potevano approfittare di un'occasione così "ghiotta" per concedersi una vacanza esotica? Sono moltissime le celebrities che stanno trascorrendo le feste fuori città ma ad attirare le attenzioni dei media nelle ultime ore è stata soprattutto Aurora Ramazzotti. L'avevamo lasciata parlare delle sue insicurezze dopo alcuni impegni televisivi, ora la ritroviamo in una location balneare super rinomata che fa venire a tutti la voglia d'estate: ecco dove sta trascorrendo il ponte di primavera insieme alla famiglia.

La vacanza pasquale di Aurora Ramazzotti è esotica

Aurora Ramazzotti insieme al futuro marito Goffredo Cerza e al figlio Cesare ha deciso di trascorrere le feste di Pasqua fuori città. Portati a termine gli ultimi impegni professionali, è partita alla volta di una meta esotica che fa venire l'acquolina in bocca a tutti coloro che già pensano alle prossime vacanze estive: Playa del Carmen in Messico.

Aurora Ramazzotti in Messico

Nota località balneare situata lungo la linea costiera caraibica della Riviera Maya, nella penisola dello Yucatán, è famosa per le sue spiagge con le palme e per la sua barriera corallina, oltre che per la strada principale Quinta Avenida ricca di negozi e ristoranti. Al momento l'influencer non ha rivelato il resort scelto per il viaggio di famiglia, ma la cosa certa è che sta trascorrendo le giornate tra tintarella, mare cristallino e giochi in spiaggia e in piscina col figlio.

Uno shop iconico a Playa del Carmen

Il look balneare di Aurora Ramazzotti

Per dare il via alla vacanza messicana Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un look balneare che non poteva passare inosservato. Innanzitutto ha sfoggiato il primo bikini dell'anno, un due pezzi bordeaux firmato Miss Bikini con tanga sgambati e reggiseno a triangolo decorato con degli anelli gold lungo le cuciture. Al posto del classico copricostume ha optato per un completo pigiama, ovvero un coordinato a fondo celeste con disegni bianchi contraddistinto da pantaloni ampi e morbidi e casacca a camicia (portata sbottonata). Niente trucco, capelli legati in una coda di cavallo bassa e sorriso stampato sulle labbra: chi non sogna di essere al posto di Aurora in questo momento?

Aurora Ramazzotti in Miss Bikini