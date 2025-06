Qual è il secondo nome “segreto” di Aurora Ramazzotti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social e ogni giorno documenta i dettagli più originali e divertenti della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi in giro per l'Italia alla vita da mamma insieme al piccolo Cesare. Solo di recente, ad esempio, è diventata paladina di body positivity, ha rivelato il look scelto per la comunione della sorellina e, ancora, si è ribellata ai gossip che anticipano le gravidanze delle star (senza il loro consenso). In occasione del referendum dello scorso weekend, dunque, non poteva che dire la sua: ha invitato i followers ad andare a votare e lo ha fato mostrando la sua tessera elettorale. In quanti hanno notato il suo secondo nome "segreto"?

Il secondo nome di Aurora Ramazzotti

Lo scorso weekend Aurora Ramazzotti si è unita alla parata di celebrities che hanno esortato i followers ad andare a votare al referendum. Sebbene purtroppo alla fine non si sia raggiunto il quorum, il suo intervento social ha fatto luce su una questione che fino ad ora era rimasta nascosta: l'influencer ha un secondo nome "segreto". Lo ha rivelato per puro caso facendo un primo piano sulla tessera elettorale che ha portato al seggio, dove nell'area dedicata ai dati personali dopo il nome Aurora c'era anche Sophie. In moltissimi lo hanno notato e non hanno esitato a chiederle "delucidazioni".

Il commento ironico di Aurora sul suo nome "segreto"

Divertita dai numerosi commenti sulla questione, Aurora Ramazzotti ha chiarito tutto con una Stories ad hoc, commentando con l'innata ironia che da sempre la contraddistingue. Ha scattato uno screen a una conversazione privata in cui un followers le ha chiesto "Aurora ok ma Sophie cosa?" e ha risposto dicendo "C'è perplessità per il mio secondo nome segreto". Ha inoltre aggiunto "Sarà, sarà…Sophie? Naaah, suonava male", facendo riferimento alla canzone che il papà Eros le ha dedicato poco dopo la nascita negli anni '90. Insomma, a questo punto Aurora sembra non avere più segreti per i suoi fan: in quanti avevano idea del fatto che le fosse stato dato anche un secondo nome?