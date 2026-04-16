La trasformazione di Marsiglia, diventata una delle città più cool d’Europa

Siete alla ricerca di una meta turistica non troppo distante in cui poter organizzare una fuga di un solo weekend? Marsiglia, in Francia, sembra essere fatta al caso vostro. Se fino a qualche tempo veniva associata a violenza e criminalità, ora le cose sono cambiate, basti pensare al fatto che viene considerata la città più cool d'Europa. Gallerie d'arte, bar all'avanguardia e frutti di mare straordinari: questi sono solo alcuni dei motivi per cui la cittadina francese deve essere visitata il prima possibile.

La trasformazione di Marsiglia

Marsiglia è stata a lungo definita una città "difficile" a causa dei numerosi episodi di violenza legati al narcotraffico e alla criminalità organizzata. A partire dal 2013, però, le cose sono cambiate: complici i lavori per la riqualificazione della zona del porto (che sono costati ben mezzo miliardo di euro), è riuscita a ottenere l'ambito titolo di Capitale europea della cultura. Nonostante siano passati anni da allora, non ha perso il suo appeal, anzi, è diventata una città sempre più bella, sofisticata e all'avanguardia. Oggi viene definita tra le destinazioni più cool d'Europa, amata per i suoi panorami da sogno, per la sua ottima cucina e per i suoi mercati super glamour. Come se non bastasse, oltre a essere vicinissima all'Italia, è l'ideale per coloro che vogliono concedersi un weekend fuori porta.

Marsiglia

Cosa visitare a Marsiglia

A Marsiglia ci sono gallerie d'arte moderna, musei iper contemporanei, bar alla moda e ristoranti tipici super gustosi. Non mancano gli hotel super confortevoli e originali, i mercati del pesce che offrono anche un ottimo street food e i punti iper panoramici in cui potersi scattare dei selfie memorabili. Ci può, infine, immergersi nelle comunità arabe e nordafricane che vivono nel primo arrondissemnts (definito il "ventre della città"), fare una passeggiata nel quartiere bohémien a Le Cours Julien oppure raggiungere in bici Les Goudes, un piccolo villaggio di pescatori. Il punto forte di Marsiglia? Le temperature, che in primavera si aggirano sempre intorno ai 19-20 gradi. In quanti la sceglieranno come meta della loro prossima vacanza breve?