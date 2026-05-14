Firenze tra le migliori città al mondo per arte e cultura, Londra al primo posto: la classifica di Time Out

Come ogni anno, è arrivata puntuale la classifica di Time Out sulle migliori città al mondo per arte e cultura: sul podio Londra, Parigi e New York, che colpiscono per la varietà e l’accessibilità. Firenze, unica italiana in classifica, è arrivata al nono posto, celebrata per le sue opere rinascimentali e esposizioni moderne.

Firenze

Vivere in una città ricca di arte e cultura è una delle fortune più grandi di sempre. Passeggiare vicino alla Senna e recarsi al Louvre in una domenica piovosa, ammirare le opere di Michelangelo e Botticelli alle Gallerie degli Uffizi o assistere alla scena teatrale londinese sono esperienze che arricchiscono la quotidianità dei cittadini, che può trasformare in ogni momento la routine in un affascinante percorso tra storia, bellezza e cultura. Per rendere omaggio a questi luoghi, come ogni anno, Time Out ha stilato la classifica delle migliori città d'arte e cultura del mondo, basandosi sulla qualità e l'accessibilità economica della scena culturale. Per scegliere i luoghi, Time Out ha intervistato 24mila residenti, combinando le risposte ai pareri degli esperti di viaggio del panel. Sul podio trionfano Londra, Parigi e New York, tre delle più importanti metropoli al mondo, che sanno abbracciare tutte le forme di cultura tra passione e innovazione.

Il metodo di valutazione di Time Out: qualità e accessibilità

Come ogni anno, Time Out si è proposta di individuare le città d'arte e cultura del momento, quelle dove esposizioni, spettacoli teatrali e musicali e nuove scene culturali sono non solo di qualità, ma accessibili a tutti, turisti e abitanti inclusi. Per questo motivo, gli esperti della rivista hanno chiesto a 24mila residenti di 150 città diverse di valutare qualità e accessibilità, spiegando come la propria città si imponga sulla scena culturale, toccando ogni ambito dalla letteratura agli eventi musicali. A queste valutazioni si sono poi aggiunte quelle degli esperti di Time Out, quindi redattori, scrittori e viaggiatori, che hanno a loro volta fornito le loro preferenze del momento.

La classifica di Time Out

Alla fine della valutazione sono state prese in considerazione solo le città con il punteggio più alto, stilando così una classifica con 20 posizioni. Al primo posto troviamo Londra, una metropoli che ha molto da offrire sotto diversi punti di vista, gastronomico, storico e paesaggistico. Ma più di tutto, Londra è una città che presenta un altissimo numero di musei e gallerie, tra i più alti del mondo e, cosa sorprendente, continuano ad aprirne di nuovi, come il neonato Young V&A o Camden Town il Museum of Youth Culture. Come non citare poi una scena teatrale ampia e variegata, oltre che numerosi eventi e spettacoli. Parlando di punteggi, si aggiudica un bel 95% della redazione di Time Out per la cultura e un 99% per l'accessibilità secondo i residenti.

Londra

Al secondo posto troviamo invece la città forse più visitata di sempre, Parigi. La Ville Lumière abbraccia ogni forma di cultura e d'arte, dalla fotografia alla pittura fino alla moda. Tra le innumerevoli esposizioni di quest'anno, Matisse, 1941-1954 al Grand Palais o Cento anni di Art Déco al Musée des Arts Décoratifs. Il 2026 sarà un anno dalle mille proposte artistiche per la capitale francese, tra le più attese La Caverne du Pont Neuf , un'installazione immersiva che occuperà il ponte più antico di Parigi a partire da giugno. Parigi ha ricevuto un giudizio umanime, con un 100% dei residenti e un 80% di Time Out e un dato interessante: il 97% dei residenti ha affermato che i musei sono il punto forte della città.

Louvre

Infine, al terzo posto New York. Ovviamente, anche in questo caso parliamo di una città la cui fama culturale la precede: i musei di New York sono tra i più visitati al mondo. Gallerie d'arte all'avanguardia, scene teatrali innovative, street art: tutto in questa metropoli trasuda cultura. Tra le proposte che la Grande Mela ha pensato per il 2026 rientrano una mostra completa di Raffaello in America al Metropolitan Museum of Art, una retrospettiva di Marcel Duchamp attesa da 50 anni al MoMA e la celebrazione dell'alta moda della stilista Iris Van Herpen al Brooklyn Museum. Anche i punteggi sono alti, con il 93% dei residenti che valutano positivamente la cultura e l'80% degli esperti di Time Out. In particolare, New York ha incantato i residenti per la scena musicale teatrale, con il punteggio più alto: 85%.

Lincoln Center di New York

Le 20 classificate per il 2026:

Londra Parigi New York Berlino Città del Capo Melbourne San Paolo Madrid Firenze Cracovia Taipei Marrakech Copenaghen Guadalajara Atene Il Cairo Pechino Jaipur Chiang Mai Lisbona

Firenze conquista la nona posizione

Firenze conquista il nono posto dietro a città come Berlino, che spicca per il suo panorama culturale contro corrente, Città del Capo che si concentra sulla modernità e Melbourne che nel 2026 punta sempre più in alto, dopo essere stata anche eletta da Time Out miglior città del mondo. La rivista descrive la città toscana come un vero e proprio "scrigno di tesori rinascimentali", e a conquistare gli esperti di Time Out è il connubio perfetto tra passato e arte contemporanea.

Piazza Maggiore, Firenze

Infatti, ovviamente agli Uffizi non mancano incredibili ed eterne opere di Michelangelo, Botticelli o Caravaggio, ma Firenze offre anche una scena culturale moderna estremamente variegata, per citare la più importante del 2026: la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi dedicata a Mark Rothko, che riunisce oltre 70 opere del celebre artista statunitense. Parlando di punteggi, l'arte rinascimentale da sola ha ottenuto un indice di gradimento del 78%, le gallerie d'arte del 63%, mentre la scena culturale intera 72%.