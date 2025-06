video suggerito

Chi ha firmato il vestito di Aurora Ramazzotti per la Comunione della sorella Celeste Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza erano presenti nel giorno della Prima Comunione di Celeste, figlia di Michelle Hunziker.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, Sole e Celeste

Nonostante la grande differenza di età, Aurora Ramazzotti è affezionatissima alle sue sorelle più piccole Sole e Celeste. Quest'ultima, 10 anni, ha raggiunto un traguardo importante: quello della Prima Comunione. Per l'occasione tutta la famiglia si è riunita. Aurora Ramazzotti era con il compagno Goffredo Cerza.

Il look di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è l'unica figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due dopo la separazione hanno però avuto altri figli, dunque la 28enne ha sia fratelli che sorelle. Da un lato la conduttrice ha avuto due figlie con l'ormai ex marito Tomaso Trussardi: Sole ha 12 anni e Celeste 10 anni. Poi ci sono Raffaela e Gabrio Tullio, i figli del cantante e della sua ormai ex moglie Marica Pellegrinelli.

Goffredo e Aurora

I quattro sono tutti molto più piccoli di Aurora Ramazzotti, ma a tutti vuole molto bene. "Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita – ha scritto in un recente post – È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l'amore fraterno".

Goffredo e Aurora

E in nome di questo amore non poteva non essere al fianco della piccola Celeste nel giorno della sua Prima Comunione. Per l'occasione si è riunita tutta la famiglia. Assente, nelle foto, proprio Tomaso Trussardi. In uno scatto di gruppo si vedono invece Ineke e Harold (madre e fratello di Michelle), la manager della showgirl svizzera e ovviamente Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti.

Zimmermann

Quest'ultima ha scelto un look sobrio e semplice, con un tocco di colore. Ha indossato un abitino chemisier a righe con pinces sul punto vita, cintura, colletto e polsini bianchi, fila di bottoncini sul davanti. È di Zimmermann, il modello Illuminate della Collezione Primavera Prêt-à-Porter 2025. Sul sito ufficiale costa 895 euro. Lo ha abbinato a un paio di ballerine col tacco basso rosse. Ha aggiunto anche una simpatica fascia tra i capelli, con occhiali da sole scuri. Tailleur, invece, per la mamma della festeggiata.