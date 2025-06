video suggerito

Alessia Marcuzzi lancia il must have da spiaggia: che estate sarebbe senza il coordinato Il coordinato beachwear è il must have da mettere in valigia e portare in vacanza: è amato anche da Alessia Marcuzzi.

A cura di Giusy Dente

La valigia delle vacanze è fatta di capi comodi e trendy: si cerca la praticità quando si è in spiaggia o se si è in giro a fare i turisti, ma non si vuole rinunciare allo stile, magari per una serata speciale a bordo piscina o un aperitivo al tramonto. E il capo perfetto è solo uno: infatti costituisce un vero ne proprio must have. Ne è grande fan anche Alessia Marcuzzi: si tratta del coordinato, il set che non passa mai di moda estate dopo estate.

Alessia Marcuzzi col coordinato

Terminati gli impegni in tv con Obbligo o Verità, Alessia Marcuzzi si sta ora dedicando di più alla famiglia. Era in prima fila alla cerimonia di consegna del diploma della figlia Mia, che ha completato il percorso di studi presso la Marymount International School Rome. Proprio con lei e alcune amiche è stata in vacanza in Sicilia, vicino a Noto, soggiornando in un'enorme villa immersa nel verde.

La conduttrice, però, sta portando avanti anche progetti di lavoro al di fuori del piccolo schermo, difatti ha da poco festeggiato i 5 anni di Luce, il brand dedicato al beauty a cui ha dato vita alcuni anni fa. È un'avventura che le sta dando molte soddisfazioni e che le sta permettendo di mettersi in gioco in modi nuovi e diversi. Per lei l'estate è cominciata presto, ha inaugurato in anticipo la stagione della tintarella. Nella sua valigia delle vacanze non mancano mai i micro bikini, le amatissime borse Marks&Angels (il suo seocndo brand) e i set coordinati.

Costume Federica Tosi

Sono il jolly perfetto da portare con sé: trendy, comodi, versatili, adatti per essere anche abbinati ad altri capi creando soluzioni sempre diverse. La conduttrice ha mostrato un modello color cioccolato di Federica Tosi, brand di abbigliamento e gioielli Made in Italy nato nel 2017. La nuova linea beachwear include una serie di soluzioni perfette da combinare tra loro: bikini, costumi interi, body e copricostumi tutti monocolor, con focus sulle nuance neutre.

Il costume intero indossato dalla conduttrice è un modello con cut out frontale, maxi scollatura rotonda, sgambato e dettaglio sul fianco, una sorta di arricciatura. Costa 197 euro sul sito ufficiale del brand. Il copricostume coordinato è una gonna lunga nella stessa tonalità che costa 175 euro. I due pezzi possono ovviamente essere indossati anche separatamente, così da dare vita a nuove combinazioni, magari giocando con nuovi colori o mantenendo il monocromatico, ma puntando su accessori che possano "spezzare" l'effetto dandogli quel tocco in più.