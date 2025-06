La figlia di Alessia Marcuzzi si è diplomata: retta da 23 mila euro nell’istituto di Mia Facchinetti

video suggerito

Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, ha conseguito il diploma secondario di primo grado in un prestigioso istituto romano.

A cura di Giusy Dente

Giugno è il mese preferito degli studenti, che finalmente possono tirare un respiro di sollievo e godersi le tanto attese vacanze estive senza compiti e interrogazioni. Vale anche per Mia Facchinetti, che finalmente può mettere da parte i libri. La figlia 13enne di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, infatti, ha concluso il suo ciclo di studi. Mamma e papà erano entrambi alla cerimonia di consegna del diploma.

Dove si è diplomata Mia Facchinetti

Mia Facchinetti è la seconda figlia di Alessia Marcuzzi, nata nel 2011 (11 anni dopo il primogenito Tommaso Inzaghi) quando era legata sentimentalmente a Francesco Facchinetti. I due non stanno più insieme, ma sono in ottimi rapporti: erano entrambi alla cerimonia di consegna del diploma della 13enne, difatti tutti e due hanno condiviso su Instagram un breve momento della giornata. Nella clip si vede la neo diplomata con la divisa del suo istituto. Si tratta di una prestigiosa scuola di Roma, la città dove la ragazzina vive assieme alla madre. È il Marymount International School Rome di via Villa Lauchli 180. Difatti sul sito ufficiale, alla data del 3 giugno nel calendario compare l'appuntamento: Grade 8 Moving up Ceremony. La scuola è stata fondata dalle religiose del Sacro Cuore nel 1946. Vi si possono iscrivere bambini dai 2 ai 18 anni, perché offre formazione dalla scuola materna fino alle scuole superiori.

Quanto costa la retta annua dell'istituto

La retta è piuttosto elevata ed è differenziata a seconda dell'anno di iscrizione. I costi si trovano sul sito ufficiale. Nello specifico, la Scuola per la Prima Infanzia costa 13.500 euro, mentre la Scuola dell’Infanzia è sui 17.150 euro. Per i gradi dal 1° al 5° si parla di 20.300 euro, mentre per quelli che vanno dal 6° all’8° il costo è di 23.000 euro. Proprio il ciclo 8 è quello completato da Mia Marcuzzi. Infine, il prezzo sale ulteriormente per i gradi dal 9° al 12°, quelli che segnano il completamento del ciclo di studi che precede l'Università: qui la retta è di 27.000 euro all'anno. L'opzione del 13° anno è facoltativa, disponibile solo per gli studenti che desiderano acquisire ulteriori crediti formativi per specifici requisiti universitari: qui la tassa di iscrizione è di altri 27.000 euro annui. A questi costi si devono aggiungere la tassa di iscrizione, il trasporto e l'eventuale assistente individuale durante l'orario scolastico. Il pranzo, invece, fa parte integrante dell'offerta formativa er tutti gli studenti iscritti.