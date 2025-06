video suggerito

Come era vestita Alessia Marcuzzi per il diploma della figlia Mia Facchinetti Alessia Marcuzzi non poteva mancare alla cerimonia di consegna del diploma di sua figlia Mia Facchinetti. Look rosso per l'occasione.

A cura di Giusy Dente

Qualche giorno fa Ilary Blasi, da mamma orgogliosa, ha condiviso su Instagram alcuni momenti di un giorno speciale: sua figlia Chanel, neo maggiorenne, si è diplomata in un prestigioso e costoso istituto. Oggi tocca a un altro volto noto della tv festeggiare per lo stesso motivo. Si tratta di Alessia Marcuzzi, che non poteva mancare alla cerimonia di consegna del diploma di sua figlia Mia Facchinetti. La 13enne è nata nel 2011, quando era sentimentalmente legata a Francesco Facchinetti. Anche lui ha partecipato al Graduation Day di sua figlia.

Il look di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha scelto la Sicilia per trascorrere lontano dalla città il ponte del 2 giugno, ma è tornata in tempo per la fatidica cerimonia di consegna del diploma di sua figlia. Per la breve vacanza ha affittato una lussuosa villa a Noto. È partita assieme alle amiche e alla figlia Mia, un modo forse per stemperare un po' la tensione prima del grande giorno di festa. La 13enne ha completato il suo percorso di studi in un prestigioso istituto della Capitale. È il Marymount International School Rome, che prevede formazione scolastica dall'età infantile fino ai 18 anni. Mia Facchinetti ha completato l'8° ciclo.

Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un look monocolor rosso: un abito midi strapless a cui ha aggiunto un accessorio speciale. Si tratta, infatti, della borsa del suo marchio, un brand di cui va molto orgogliosa. L'attività di imprenditrice affianca stabilmente quella in tv: Alessia Marcuzzi ha fondato sia Marks&Angels (borse realizzate a mano disegnate da lei stessa) che Luce (dedicato invece al beauty e alla skincare). Il modello è uno dei più iconici: la Cri in pelle color cuoio da 265 euro. Infine ha completato l'outfit con un paio di décolleté nude con immancabile tacco vertiginoso e gioielli d'oro. Abito sottoveste nero, invece, per la protagonista della giornata: un look minimal e sobrio che ha alternato alla divisa dell'istituto.