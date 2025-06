video suggerito

Chanel Totti anche in estate indossa il maglione: quanto costa il capo firmato in lana Anche in estate Chanel Totti non rinuncia ai maglioni firmati e sui social si mostra con un particolare top in lana con loghi in bella mostra. Ecco quanto costa il capo firmato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avevamo lasciata con indosso un elegante abito blu di seta, essenziale e senza loghi in bella vista, durante la cerimonia di consegna dei diplomi, ora ritroviamo Chanel Totti con indosso un top iper logato in un selfie pubblicato sulle stories Instagram in cui mostra oltre al look firmato anche i suoi nuovi piercing all'orecchio.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha da poco compiuto 18 anni e ha celebrato l'evento con una sfarzosa festa organizzata in un castello, per la quale ha scelto un lungo abito a sirena tempestato di decori lucenti, rispettando il tema del party che era oro e argento. Dopo il maxi evento, che per giorni ha tenuto incollati i fan alle stories Instagram, dove sono stati snocciolati tutti i dettagli (dal menu firmato da un grande Chef fino al regalo fattole dal fratello Christian), Chanel Totti si è diplomata e ha condiviso il momento del ritiro del diploma, avvenuto nel giardino della St. Stephen's School, istituto che costa33mila euro l'anno. Un altro evento importante dunque per Chanel, che però in questo secondo caso non ha festeggiato in grande, ha infattI mostrato sui social solo il suo nuovo look griffato.

Chanel Totti, i fan lo sanno bene, ama la moda e soprattutto ama sfoggiare look con loghi e griffe in bella mostra, tra i pezzi preferiti ci sono le borse di Chanel e soprattutto i capi Gucci caratterizzati dalla tipica stampa Guccissima del brand, con logo ripetuto all'infinito sulla stoffa. La più celebre "figlia di" in Italia sceglie lana e loghi anche in estate. Nello scatto recentemente pubblicato Chanel Totti sfoggia un maglioncino in lana jacquard di Gucci, color litght blu, coperto di loghi, con maniche corte profilate che richiamano il motivo del girocollo. Un top simile, ma di un colore differente, sul sito del brand costa 980 euro.