Chanel Totti, il nuovo look dell'estate è con occhiali "da neve" e ciabatte da 800 euro

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha compiuto da poco più di un mese 18 anni e non potrebbe essere più felice, soprattutto perché con la maggiore età ha potuto cominciare davvero a lavorare come influencer, sponsorizzando prodotti nelle Stories con tanto di dicitura #adv. Ora, complice anche il fatto che si è diplomata, ha dato il via alla sua prima vera estate “da grande” e non può fare a meno di documentarne ogni dettaglio sui social. L'avevamo lasciata tra viaggi "di coppia" con mamma Ilary Blasi e visite alla parrucchiera di fiducia per scurirsi i capelli, ora la ritroviamo alle prese con dei video selfie mentre propone ai followers un look da imitare in estate.

Quanto costano gli occhiali "da neve" di Chanel Totti

Chi non ricorda l'estate all'insegna della libertà trascorsa dopo il diploma? Chanel Totti se la sta godendo a pieno e a dimostrarlo sono le Stories che posta spesso sui social, dove mostra i look scelti per i vari eventi a cui partecipa. Nelle ultime ore, ad esempio, ha proposto un outfit estivo che di sicuro farà tendenza, dando così prova che ha tutte le carte in regola per diventare una fashion influencer.

Chanel Totti con gli occhiali Oakley

La figlia di Ilary Blasi si è immortalata in un video selfie con indosso una canotta grigia, modello crop, e un paio di jeans cargo a vita bassa dal lavaggio chiarissimo. Per completare il tutto ha poi scelto degli occhiali da sole "insoliti", ovvero gli iconici Oakley montatura Navigator che solitamente vengono usati durante le vacanze sulla neve (prezzo 2024 euro).

Oakley

Chanel Totti con i sandali griffati

A rendere il look casual di Chanel Totti ancora più sofisticato sono state le scarpe. Niente tacchi a spillo o sneakers, ha preferito i sandali a ciabatta raso terra che vanno tanto di moda da qualche anno a questa parte. Per essere precisi, ha sfoggiato i sandali Chypre di Hermès, un modello con la suola in gomma scura e la fascia rosso fragola con l'iconico taglio "H".

Chanel Totti con sandali Hermès

Qual è il prezzo delle calzature? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 760 euro. Chanel ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo tiratissima, ha lasciato in vista gli orecchini a bottone scintillanti e ha rivelato una manicure rosso fuoco. Non poteva mancare, infine, la cover dello smartphone decorata col nome Chanel, ormai uno dei tratti distintivi del suo stile.

Sandali Chypre di Hermès